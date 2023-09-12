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2023-09-12
Росіяни вигадали нову заборону для підлітків без паспорта РФ
Окупанти вводять свої правила.
Росіяни продовжують проводити політику примусової паспортизації на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема вони тиснуть на дітей, аби ті отримали російський паспорт, інакше їм відмовлять у тренуваннях у дитячо-юнацьких спортивних школах, інформує
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За новими правилами підлітки, яким виповнилося 14 років, мають отримати паспорт РФ, щоб їх допустили до занять спортом,
«Окупанти мотивують це тим, що без паспорта спортсмена не можуть заявити на змагання», додали у ЦНС.
Володимир Дедей, ZN.ua