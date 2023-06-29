Ізраїль уникає згадок про РФ як агресора, не завжди підтримує Україну в ООН. Посол Корнійчук назвав питання до Єрусалиму

За словами посла України, є багато питань щодо Ізраїлю, які викликають занепокоєння.

Останнім часом багато подій вказують на поглиблення співпраці Ізраїлю з Росією, які українське посольство в Єрусалимі вважає абсолютно неприпустимими. Посол нашої держави Євген Корнійчук у коментарі ZN.UA окреслив низку запитань, відповіді на які хотів би отримати від ізраїльської сторони, інформує ZN.ua.

Ізраїль уникає згадок про РФ як агресора, не завжди підтримує Україну в ООН. Посол Корнійчук назвав питання до Єрусалиму

Зокрема, за його словами, у співчуттях через масову загибель громадян України чи ворожі удари під час російського вторгнення, які зазвичай висловлює ізраїльське посольство, "жодного разу не згадувалося про Російську Федерацію як країну-агресора". На думку Корнійчука, представники Єрусалиму постійно уникають подібних слів.

"Коли ізраїльська сторона говорить, що вона нас підтримує в ООН, я звертаю увагу на те, що не завжди вона нас підтримує в ООН. І в резолюціях, пов'язаних з відповідальністю РФ за агресію, Ізраїль нас не підтримує в ООН", – додав посол.

Він також зазначив, що ця держава ухиляється, коли говорять про територіальну цілісність України, багато років ухиляється від участі в Кримській платформі.

Крім цього, Корнійчук нагадав і про зауваження, висловлені Єрусалиму з боку посольства щодо поглиблення співпраці з Москвою наприкінці минулого тижня. Це, зокрема, масові святкування дня Росії за участі ізраїльських посадовців у Єрусалимі, недотримання санкційної політики, збільшення товарообігу з ворогом, безкоштовна передача у власність РФ для будівництва консульського відділу ділянки колишнього Радянського Союзу, на яку мала право й Україна.

Окремо посол нашої країни вказав на відсутність коментарів ізраїльського МЗС у відповідь на антисемітські заяви російського керівництва щодо президента України Володимира Зеленського. Він зазначив: "Ми вважаємо, що це антисемітські заклики, які Ізраїль завжди не залишає без уваги. Але в цьому випадку, на жаль, ми нічого не почули від ізраїльської сторони".

"Тобто є багато історій, які викликають наше занепокоєння … Можна наводити багато питань, які в мене є до ізраїльського МЗС, які ми постійно ставимо, без сорому, звертаємося і послідовно намагаємося добитися тієї позиції, яка влаштовує українську сторону", – підсумував Корнійчук.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук також підтвердив у коментарі ZN.UA, що його запросили в ізраїльське міністерство закордонних справ на тлі одного з коментарів, який опублікувало посольство нашої держави після інтерв'ю прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.


Максим Царук, ZN.ua





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