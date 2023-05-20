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2023-05-20
Португалія допоможе тренувати пілотів і механіків ЗСУ
Перед долученням до «авіаційної коаліції» для допомоги українським військовим Португалія вже долучалась до подібної «танкової коаліції».
© Lockheed Martin
Уряд Португалії долучився до "авіаційної коаліції", щоб допомогти Україні тренувати пілотів та механіків на бойових літаках західного типу,
«Португалія продемонструвала лідерство, долучившись до танкової коаліції. Враховуючи інтенсифікацію російських ракетних обстрілів українських міст і сіл, критично важливо, аби Україна мала спроможність скинути Росію з українського неба», - сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Лісабона.
Анастасія Дейна, ZN.ua