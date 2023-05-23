Португалія не розглядає відправку Україні F-16, але готова допомогти "авіаційній коаліції" по-іншому

Країні потрібні винищувачі для виконання своїх національних і міжнародних зобов'язань.

Португалія не має можливості передати українським військам свої винищувачі F-16, але готова навчати наших пілотів застосуванню таких літаків і допомогти із запчастинами. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Жоау Гомеш Кравіньо, пише Di?rio de Not?cias, інформує ZN.ua.

Португалія не розглядає відправку Україні F-16, але готова допомогти
© Lockheed Martin

"У нас є дуже хороші пілоти та інструктори, і вони готові працювати з колегами з інших країн, які також мають F-16, щоб навчати українських військових", — сказав політик.

За його словами, Португалія наразі не розглядає відправку нашій державі самих літаків, оскільки "не має їх у необмеженій кількості". Винищувачі потрібні країні для виконання національних зобов’язань та зобов'язань у межах НАТО.

Кравіньо додав, що Лісабон також відкритий до запитів Києва щодо запчастин для обслуговування літаків, які будуть використовувати українські воїни.


Максим Царук, ZN.ua





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