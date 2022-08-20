Новостей.COM ⇒
2022-08-20
Російські загарбники поцілили об’єкти критичної інфраструктури у передмісті Харкова
За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає, інформує
© Рух ЧЕСНО
Окупаційні війська у ніч на 20 серпня вчергове обстріляли Харків, повідомив міський голова Ігор Терехов.
««Прильоти» ракет по об'єктах критичної інфраструктури у Немишлянському районі та передмісті Харкова», -
Також окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв, кілька разів зв ніч у місті лунала повітряна тривога. Міський голова Олександр Сєнкевич
Ольга Чекіс, ZN.ua