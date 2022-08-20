Російські загарбники поцілили об’єкти критичної інфраструктури у передмісті Харкова

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає, інформує ZN.ua.

Російські загарбники поцілили об’єкти критичної інфраструктури у передмісті Харкова
© Рух ЧЕСНО

Окупаційні війська у ніч на 20 серпня вчергове обстріляли Харків, повідомив міський голова Ігор Терехов.

««Прильоти» ракет по об'єктах критичної інфраструктури у Немишлянському районі та передмісті Харкова», - написав він у Telgram. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

Також окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв, кілька разів зв ніч у місті лунала повітряна тривога. Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив про потужні вибухи у місті.


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
Німецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танківНімецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танків
Голови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносинГолови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносин
Кличко у розпал війни розлучається з дружиною: з'ясувалися причиниКличко у розпал війни розлучається з дружиною: з'ясувалися причини
Жереб кинутий: Кісінджер вважає, що до України слід ставитися як до члена НАТОЖереб кинутий: Кісінджер вважає, що до України слід ставитися як до члена НАТО
Мобілізація за новими правилами: чому добровольців не беруть на службуМобілізація за новими правилами: чому добровольців не беруть на службу
Блок рекламы


Похожие новости
Російські окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ у напрямку Бахмута, але були відкинуті – ГенштабРосійські окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ у напрямку Бахмута, але були відкинуті – Генштаб
На Харківському напрямку російські загарбники намагалися перейти у наступ, але успіху не мали – ГенштабНа Харківському напрямку російські загарбники намагалися перейти у наступ, але успіху не мали – Генштаб
Російські ДРГ намагалися прорватися в тил ЗСУ в Херсонській областіРосійські ДРГ намагалися прорватися в тил ЗСУ в Херсонській області
Російські окупанти обстріляли Нікополь, є пораненіРосійські окупанти обстріляли Нікополь, є поранені
Російські війська повинні негайно забратися з ЗАЕС без жодних умов — ЗеленськийРосійські війська повинні негайно забратися з ЗАЕС без жодних умов — Зеленський
Російські кримінальні авторитети намагалися вступити до добровольчих батальйонів КиєваРосійські кримінальні авторитети намагалися вступити до добровольчих батальйонів Києва
Україна об’єктивно нездатна самостійно впоратися з трибуналом над Росією — ексзамгенпрокурораУкраїна об’єктивно нездатна самостійно впоратися з трибуналом над Росією — ексзамгенпрокурора
Війська РФ вночі обстріляли Харків, пошкоджено комунікації критичної інфраструктури — мерВійська РФ вночі обстріляли Харків, пошкоджено комунікації критичної інфраструктури — мер
У Мелітополі загарбники пропонують агітаторам псевдореферендуму до 50 тисяч рублів, але люди відмовляються — мерУ Мелітополі загарбники пропонують агітаторам псевдореферендуму до 50 тисяч рублів, але люди відмовляються — мер
Російські війська вдарили по Запоріжжю п’ятьма ракетамиРосійські війська вдарили по Запоріжжю п’ятьма ракетами
Последние новости
Подгружаем последние новости