Російські загарбники поцілили об’єкти критичної інфраструктури у передмісті Харкова

Окупаційні війська у ніч на 20 серпня вчергове обстріляли Харків, повідомив міський голова Ігор Терехов.

««Прильоти» ракет по об'єктах критичної інфраструктури у Немишлянському районі та передмісті Харкова», - написав він у Telgram. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.