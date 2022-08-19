ДІЯРУ уточнила режим роботи енергоблоків ЗАЕС, де стоїть російська техніка

Поки окупована станція має українську ліцензію, саме Україна юридично нестиме відповідальність за наслідки дій росіян, інформує ZN.ua.

ДІЯРУ уточнила режим роботи енергоблоків ЗАЕС, де стоїть російська техніка
© Навчально-тренувальний центр ЗАЕС/facebook

Експлуатація першого та другого енергоблоків Запорізької АЕС, які російськи окупанти перетворили на ангар для військової техніки, здійснюватиметься у стані «холодний зупин», повідомили у Державній інспекції з ядерного регулювання України.

Відповідний наказ підписав в. о. голови Держатомрегулювання – головний державний інспектор з ядерної і радіаційної безпеки України Олег Коріков.

Енергоблок №1 повинен експлуатуватися у станах «перевантаження палива» – «холодний зупин», енергоблок №2 – у стані «холодний зупин». Ці стани є оптимальними в умовах окупації ЗАЕС російськими військами, наголошують фахівці.

Підставою для внесення змін стали заява «ДП НАЕК «Енергоатом» та постанова Колегії Держатомрегулювання «Про поточний стан безпеки енергоблоків Запорізької АЕС в умовах окупації військовими РФ» від 4 серпня.

Зміни внесені відповідно закону «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» та з урахуванням рекомендацій Ліцензійної комісії, наданих на засіданні 16 серпня.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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