ДІЯРУ уточнила режим роботи енергоблоків ЗАЕС, де стоїть російська техніка

Експлуатація першого та другого енергоблоків Запорізької АЕС, які російськи окупанти перетворили на ангар для військової техніки, здійснюватиметься у стані «холодний зупин», повідомили у Державній інспекції з ядерного регулювання України.

Відповідний наказ підписав в. о. голови Держатомрегулювання – головний державний інспектор з ядерної і радіаційної безпеки України Олег Коріков.

Енергоблок №1 повинен експлуатуватися у станах «перевантаження палива» – «холодний зупин», енергоблок №2 – у стані «холодний зупин». Ці стани є оптимальними в умовах окупації ЗАЕС російськими військами, наголошують фахівці.

Підставою для внесення змін стали заява «ДП НАЕК «Енергоатом» та постанова Колегії Держатомрегулювання «Про поточний стан безпеки енергоблоків Запорізької АЕС в умовах окупації військовими РФ » від 4 серпня.

Зміни внесені відповідно закону «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» та з урахуванням рекомендацій Ліцензійної комісії, наданих на засіданні 16 серпня.