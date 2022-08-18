Росіяни готують провокацію на ЗАЕС – розвідка

Російські загарбники планують провокацію на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

«Окупанти оголосили несподіваний «вихідний» на Запорізькій атомній станції. 19 серпня на ЗАЕС буде знаходитись тільки оперативний персонал. Всім іншим співробітникам вхід буде закрито», - йдеться в повідомленні розвідки.

За інформацією ГУР, терміново залишили станцію працівники «Росатому», які останнім часом там постійно перебували.