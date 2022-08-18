Росіяни готують провокацію на ЗАЕС – розвідка

Окупанти можуть влаштувати реальний теракт на станції

Росіяни готують провокацію на ЗАЕС – розвідка
РФ готує провокацію на ЗАЕС
© Енергоатом

Російські загарбники планують провокацію на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

«Окупанти оголосили несподіваний «вихідний» на Запорізькій атомній станції. 19 серпня на ЗАЕС буде знаходитись тільки оперативний персонал. Всім іншим співробітникам вхід буде закрито», - йдеться в повідомленні розвідки.

За інформацією ГУР, терміново залишили станцію працівники «Росатому», які останнім часом там постійно перебували.

«Одночасно Міноборони РФ заявили про начебто підготовку «теракту» з боку ЗСУ. В повідомлені йдеться, що під час візиту в Україну Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша готується резонансна провокація щоб звинуватити РФ в техногенній катастрофі. В підготовці теракту росіяни очікувано звинувачують українську владу», - додають у розвідці.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
Німецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танківНімецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танків
Аеродром в Саках ще придатний для використання, але морська авіація сильно постраждала — британська розвідкаАеродром в Саках ще придатний для використання, але морська авіація сильно постраждала — британська розвідка
Голови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносинГолови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносин
Жереб кинутий: Кісінджер вважає, що до України слід ставитися як до члена НАТОЖереб кинутий: Кісінджер вважає, що до України слід ставитися як до члена НАТО
Мобілізація за новими правилами: чому добровольців не беруть на службуМобілізація за новими правилами: чому добровольців не беруть на службу
Блок рекламы


Похожие новости
На День незалежності України росіяни хочуть провести «судилище» над захисниками «Азовсталі» та готують провокацію - розвідкаНа День незалежності України росіяни хочуть провести «судилище» над захисниками «Азовсталі» та готують провокацію - розвідка
Росія готує провокацію: звинувачує Україну в «кінетичній події» на ЗАЕС, якої поки не відбулося – ISWРосія готує провокацію: звинувачує Україну в «кінетичній події» на ЗАЕС, якої поки не відбулося – ISW
Генеральний директор МАГАТЕ готовий особисто очолити делегацію на ЗАЕСГенеральний директор МАГАТЕ готовий особисто очолити делегацію на ЗАЕС
Україна готова допомогти місії МАГАТЕ здійснити контроль на захопленій ЗАЕС — ЗеленськийУкраїна готова допомогти місії МАГАТЕ здійснити контроль на захопленій ЗАЕС — Зеленський
Росіяни все менше хочуть воювати, тому РФ вербує для війни з Україною громадян країн Центральної Азії – ГУР МОУРосіяни все менше хочуть воювати, тому РФ вербує для війни з Україною громадян країн Центральної Азії – ГУР МОУ
Ракетний удар по Житомирщині: росіяни атакували військовий аеродромРакетний удар по Житомирщині: росіяни атакували військовий аеродром
Хороший росіянин - це той, хто підписав умову про нерозголошення співпраці з ГУР, СБУ, - Євген КарасьХороший росіянин - це той, хто підписав умову про нерозголошення співпраці з ГУР, СБУ, - Євген Карась
У разі катастрофи на ЗАЕС потрібно евакуювати близько 400 тисяч людей – СтарухУ разі катастрофи на ЗАЕС потрібно евакуювати близько 400 тисяч людей – Старух
Чубаров про вибухи в Криму: «Росіяни масово їдуть в бік Кримського мосту, детонація на складах боєприпасів продовжується»Чубаров про вибухи в Криму: «Росіяни масово їдуть в бік Кримського мосту, детонація на складах боєприпасів продовжується»
Чорноморський флот РФ втратив свою ефективність — британська розвідкаЧорноморський флот РФ втратив свою ефективність — британська розвідка
Последние новости
Подгружаем последние новости