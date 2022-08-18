Росіяни готують провокацію на ЗАЕС – розвідка
Окупанти можуть влаштувати реальний теракт на станції
Російські загарбники планують провокацію на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.
«Окупанти оголосили несподіваний «вихідний» на Запорізькій атомній станції. 19 серпня на ЗАЕС буде знаходитись тільки оперативний персонал. Всім іншим співробітникам вхід буде закрито», -
За інформацією ГУР, терміново залишили станцію працівники «Росатому», які останнім часом там постійно перебували.
«Одночасно Міноборони РФ заявили про начебто підготовку «теракту» з боку ЗСУ. В повідомлені йдеться, що під час візиту в Україну Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша готується резонансна провокація щоб звинуватити РФ в техногенній катастрофі. В підготовці теракту росіяни очікувано звинувачують українську владу», - додають у розвідці.