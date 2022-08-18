Україна та Туреччина підписали меморандум про повоєнне відновлення
Перший проект планують реалізувати у Київській області
Україна і Туреччина підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо відновлення інфраструктури, який передбачає участь турецької сторони у повоєнній відбудові України. Документ підписали у Львові під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана. Про це повідомляє Офіс президента України.
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«Туреччина – наш стратегічний союзник. Ми вдячні турецьким партнерам за готовність до співпраці у відбудові зруйнованої Росією інфраструктури. Турецький бізнес має великий досвід у будівництві доріг і мостів, зокрема Запорізького та Кременчуцького мостів, і зарекомендував себе як надійний партнер. Тому розраховуємо, що вже зовсім скоро вийдемо на конкретні практичні результати спільної відбудови», – сказав Олександр Кубраков.
Відповідно до меморандуму, турецькі державні та бізнес-структури зможуть розвивати конкретні проекти відновлення, а також надавати консультаційну й технічну допомогу.
Першим проектом має стати відбудова мосту в селі Романівка Київської області, який з’єднує Бучу та Ірпінь зі столицею. Міст було зруйновано на початку повномасштабного російського вторгнення у лютому, і фактично це зупинило наступ агресора на столицю.