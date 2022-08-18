Україна та Туреччина підписали меморандум про повоєнне відновлення

Україна і Туреччина підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо відновлення інфраструктури, який передбачає участь турецької сторони у повоєнній відбудові України. Документ підписали у Львові під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана. Про це повідомляє Офіс президента України.

За повідомленням, меморандум підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр торгівлі Турецької Республіки Мехмет Муш.

«Туреччина – наш стратегічний союзник. Ми вдячні турецьким партнерам за готовність до співпраці у відбудові зруйнованої Росією інфраструктури. Турецький бізнес має великий досвід у будівництві доріг і мостів, зокрема Запорізького та Кременчуцького мостів, і зарекомендував себе як надійний партнер. Тому розраховуємо, що вже зовсім скоро вийдемо на конкретні практичні результати спільної відбудови», – сказав Олександр Кубраков.

Відповідно до меморандуму, турецькі державні та бізнес-структури зможуть розвивати конкретні проекти відновлення, а також надавати консультаційну й технічну допомогу.

Першим проектом має стати відбудова мосту в селі Романівка Київської області, який з’єднує Бучу та Ірпінь зі столицею. Міст було зруйновано на початку повномасштабного російського вторгнення у лютому, і фактично це зупинило наступ агресора на столицю.