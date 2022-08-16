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2022-08-16
Російські окупанти обстріляли Нікополь, є поранені
В місті загорілись кілька будинків.
© Валентин Резніченко / Telegram
Вдень у вівторок, 16 серпня, російські війська знову обстріляли Нікополь,
«Пообіді російська армія знову обстріляла Нікопольський район. Попередньо, четверо людей поранені. Один з них ушпиталений», - написав він у Telegram.
Окупанти вдарили по житлових кварталах Нікополя — у місто прилетіло 20 реактивних снарядів з «Градів» та десять зі ствольної артилерії.
Як наслідок у місті пошкоджено кілька приватних будинків, ще у кількох сталося загоряння. На місці працюють вогнеборці.
У свою чергу голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко
Ірина Знась, ZN.ua