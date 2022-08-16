Російські окупанти обстріляли Нікополь, є поранені

Вдень у вівторок, 16 серпня, російські війська знову обстріляли Нікополь, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Пообіді російська армія знову обстріляла Нікопольський район. Попередньо, четверо людей поранені. Один з них ушпиталений», - написав він у Telegram.

Окупанти вдарили по житлових кварталах Нікополя — у місто прилетіло 20 реактивних снарядів з «Градів» та десять зі ствольної артилерії.

Як наслідок у місті пошкоджено кілька приватних будинків, ще у кількох сталося загоряння. На місці працюють вогнеборці.