Зеленського просять визнати суверенітет Ічкерії
Петицію на сайті президента зареєстрував виходець з Донбасу, інформує
Президента України Володимира Зеленського просять визнати державний суверенітет Чеченської Республіки Ічкерія. Відповідна
«Президенту України прийняти рішення про визнання Чеченської Республіки Ічкерія як незалежної та суверенної держави та встановити з нею дипломатичні відносини», - йдеться у тексті петиції, яку ініціював уродженець Донбасу, український журналіст та представник Донецька в Мінській тристоронньої контактній групі Сергій Анатолійович Гармаш
Чеченська Республіка Ічкерія була проголошена в 1991 році на частині території Чечено-Інгушської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки та ліквідована силовим методом з боку Росії у 2000 році.
Проголошення суверенітету ЧРІ призвело до затяжного військового конфлікту, відомого як перша та друга «російсько-чеченські» війни.
Попри все Чеченська Республіка Ічкерія не була визнана жодною державою-членом ООН.