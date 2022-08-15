Зеленського просять визнати суверенітет Ічкерії

Петицію на сайті президента зареєстрував виходець з Донбасу, інформує ZN.ua.

Президента України Володимира Зеленського просять визнати державний суверенітет Чеченської Республіки Ічкерія. Відповідна петиція зареєстрована на сайті глави держави від 15 серпня.

«Президенту України прийняти рішення про визнання Чеченської Республіки Ічкерія як незалежної та суверенної держави та встановити з нею дипломатичні відносини», - йдеться у тексті петиції, яку ініціював уродженець Донбасу, український журналіст та представник Донецька в Мінській тристоронньої контактній групі Сергій Анатолійович Гармаш

Чеченська Республіка Ічкерія була проголошена в 1991 році на частині території Чечено-Інгушської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки та ліквідована силовим методом з боку Росії у 2000 році.

Проголошення суверенітету ЧРІ призвело до затяжного військового конфлікту, відомого як перша та друга «російсько-чеченські» війни.

Попри все Чеченська Республіка Ічкерія не була визнана жодною державою-членом ООН.


Ірина Знась, ZN.ua





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