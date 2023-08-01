В України є план на випадок смерті Зеленського — Politico

Експерти припускають, що у випадку НС країною керуватиме колективний уряд.

В української влади є план на випадок загибелі президента Володимира Зеленського, хоча говорити публічно про це у Києві відмовляються. Та, за даними Politico , питання можливої ліквідації українського лідера не можуть ігнорувати ні в Україні, ні на Заході, інформує ZN.ua .

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Слід розуміти, що Зеленський - не просто формальний керівник держави. Він відіграє ключову роль у залученні міжнародної підтримки для боротьби з Росією.

"Через загрозу, яка нависла над його життям, закордонні візити Зеленського плануються з максимальною секретністю. Українські посадовці були розлючені минулого лютого, коли за три дні до його очікуваного приїзду з’явилася інформація про запланований візит до Брюсселя, що поставило під загрозу його поїздку", – пише видання.

ЗМІ наголошує, що лінія влади за Конституцією України є чіткою: якщо президент не може виконувати свої обов'язки, то це робить голова ВРУ, тобто Руслан Стефанчук. І хоча зараз у нього немає високого рейтингу довіри, у Politico вважають, що це не стане проблемою за потреби.

"Є сильна команда лідерів, і я думаю, що ми побачимо колективний уряд, – пояснює гіпотетичну ситуацію старший науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради Адріан Каратницький. - Країна досягла точки дуже суттєвої солідарності та національної єдності, тому, якби із Зеленським трапилося щось жахливе, це не було б таким вирішальним, як ви думаєте".

Politico розвиває цю думку, припускаючи, що у випадку НС Україною керуватимуть Стефанчук, голова ОП Андрій Єрмак, очільник МЗС Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Резніков. А головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний залишиться на своїй посаді.