П'ять країн просять генсека ООН розслідувати поставки іранських "шахедів" Росії

Дії Росії та Ірану порушують Резолюцію Рб ООН.

П'ять країн, в тому числі Україна, звернулись до генсека ООН із заявою провести розслідування військової співпраці Ірану і Росії, зокрема, щодо передачі дронів, у порушення резолюції РБ ООН 2231. Про це заявила в п’ятницю перед засіданням Радбезу по Україні постійна представниця США Лінда Томас-Грінфілд, передає "Укрінформ", інформує ZN.ua.

П'ять країн просять генсека ООН розслідувати поставки іранських
© Сергій Кислиця/Facebook

Вона зауважила, що дії Росії та Ірану порушують Резолюцію 2231 РБ ООН, яка забороняє всім країнам, в тому числі постійним членам Радбезу, передавати такі види зброї з Ірану без попереднього схвалення Радою Безпеки.

«Організація Об’єднаних Націй повинна відповісти на зростаючі заклики міжнародної спільноти та розслідувати ці порушення», - наголосила Томас-Грінфілд.

Вона уточнила, що Резолюція 2231 надає повноваження генеральному секретареві ООН для такого розслідування.

Серед країн, які підписали заяву-зверненн - Франція, Велика Британія, Албанія, США та Україна.

Раніше британський телеканал Sky News заявив, що має ймовірний контракт на постачання зброї з Ірану до Росії, який може бути першим вагомим доказом військової співпраці між країнами. Крім того, ймовірно, Тегеран та Росія планують побудувати завод на території РФ з виробництва дронів.

Докладніше про те, як запобігти поставкам іранських безпілотників та іншого озброєння Росії - читайте у статті Володимира Кравченка "Як Україні перекрити поставки іранських "шахедів" Росії".


Оксана Лебедина, ZN.ua





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