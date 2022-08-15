Шлях «показових процесів» на радість публіці не наш — Мамедов

Україна як сторона конфлікту не може повною мірою забезпечити неупередженість у судовому процесі над Росією та її військовими, адже жертва не може об’єктивно судити кривдника. При цьому держава має задовільнити запит на справедливість, ефективність і неупередженість, пише у своєму матеріалі для ZN.UA «Слідами Гааги: чому нам потрібен гібридний механізм правосуддя» експерт із міжнародного кримінального права, заступник генерального прокурора України у 2019–2021 роках Гюндуз Мамедов.

Зокрема правозахисник вказує на кейси засуджених російських військовослужбовців Шишимаріна та Кулікова, які критикували як українські правозахисники, так і міжнародні експерти через надто швидкий розгляд, що негативно позначилося на якості розслідувань, а також недостатність визначення системи командування та відмова від допитів важливих свідків.

«В обох випадках командирів обвинувачених, котрі, за їхніми словами, віддавали злочинні накази, обміняли. Відповідно викликають сумніви й винесені вироки», - зазначає він.

«До української системи правосуддя зараз дуже пильна увага і ми не маємо давати привід засумніватися у нашій об'єктивності. Тому шлях «показових процесів» на радість публіці, очевидно, не наш. Тим більше, що цим шляхом уже пішла РФ , викладаючи відео з «клітками», де збираються тримати на суді наших азовців. Будь-які паралелі з подібними середньовічними процесами нам зашкодять», - наголошує Мамедов.

На його думку, вирішити проблему допоможе включення в розслідування міжнародних елементів правосуддя.

«Уявіть, що ми самі віддамо злочинців, які вбивали, катували українців у Бучі, Чернігові, Маріуполі… Чи готові ми це зробити? Гібридний механізм правосуддя здатен забезпечити об’єктивність розслідувань і примат права над політикою. Я впевнений у тому, що злочинці мають постати перед судом і відбути покарання», - зазначив правозахисник.

Він додав, що в українському баченні справедливість — це покарання максимальної кількості винних за всі тяжкі злочини, скоєні на території України за останні вісім років: від політичної верхівки Росії та Білорусі — й до солдата, котрий виконував злочинні накази.

Нагадаємо, що підконтрольні Росії бойовики угрупування «ДНР» заявили про намір провести так званий «міжнародний трибунал» над військовими «Азова», які знаходяться у поліні. В Маріуполі уже почали монтувати тюремні клітки із арматури в міській філармонії, де планують проводити показове псевдосудилище над українськими захисниками міста.