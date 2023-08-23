Данілов: Україні анонімно "радять" не повертати Крим. Але півострів звільнять. Найімовірніше, військовим шляхом

Ба більше, секретар РНБО наголосив на важливості формування Україною власного військово-морського флоту у Чорному та Азовському морях.

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Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна, найімовірніше, звільнятиме Крим військовим шляхом. Під час дискусійної панелі в переддень Кримської платформи, яка відбудеться завтра, він зауважив, що якщо до моменту деокупація півострова Росія не втямить, що вона повинна залишити нашу країну, то іншого вибору у Сил оборони просто не буде, інформує ZN.ua .

Він зауважив, що війна не вважатиметься завершеною без деокупації півострова. Якщо Крим не звільнити, то вона перейде нашим нащадкам, тож наступні покоління не зможуть спокійно жити.

"Тільки вигнавши Росію з території Криму, посунувши її в Азовському морі, ми будемо розуміти, що наша держава буде мати певні гарантії безпеки на певний проміжок часу, - сказав він.- Чи буде важко? Так, буде важко. Чи будуть нас підкилимно умовляти? Скоріше за все меседжі будуть відправляти".

Данілов також розповів, що Київ отримує велику кількість анонімних повідомлень про те, що Крим звільняти не потрібно.

"А як тільки одна людина, клерк з НАТО (керівник апарату генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу Стіан Єнсен - ред.) відкрив обличчя, він відразу отримав від всієї світової спільноти відповідь. Тому, нам своє робити, звільняти території, повертатися до Чорного і Азовського морів, - зауважив Данілов. - Якщо ми не будемо мати в Криму свого військового флоту, ми будемо знаходитися у вкрай складному стані з точки зору безпеки постійно".