За підсумками саміту НАТО шлях України до Альянсу стане коротшим – Кулеба

Однак одне важливе рішення досі не прийняте.

За підсумками саміту НАТО 11-12 липня у Вільнюсі шлях України до Альянсу точно стане коротшим, запевнив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Деякі важливі для цього рішення, за словами глави МЗС, вже ухвалили, інформує ZN.ua.

За підсумками саміту НАТО шлях України до Альянсу стане коротшим – Кулеба
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«Під час важливих візитів президента до Софії, Праги, Братислави та Стамбула (а тут ще й історичного, з огляду на повернення наших героїв) працювали над багатьма питаннями — зброя, членство в ЄС. Але паралельно з цією роботою подумки я був… у Вільнюсі. Декілька важливих для України та НАТО рішень вже погоджені. За підсумками саміту наш шлях до Альянсу точно стане коротшим. І це дуже важливий результат, про який нам, як і в багатьох інших випадках, казали, що цього не буде, а ми це разом з найближчими партнерами це зробили», – написав Кулеба у соцмережі Threads.

Однак, за його словами, досі бракує рішення, яке зробить шлях України до Північноатлантичного Альянсу ще швидшим – ясності щодо запрошення нашої держави до вступу. Зараз, як зазначив Кулеба, унікальний момент, щоб внести цю ясність.

«Для НАТО втратити цю нагоду означатиме зробити подарунок Путіну у момент, коли його треба дотискати на всіх фронтах. Робота триває. І триватиме без перерви протягом вихідних, до останньої хвилини ухвалення декларації саміту НАТО у Вільнюсі», – додав очільник МЗС.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг анонсував створення ради Україна-НАТО. За його словами, на саміті Альянс висловить підтримку Україні за трьома напрямками: підвищення рівня політичного співробітництва шляхом заснування ради Україна-НАТО; затвердження багаторічної програми підтримки; підтвердження, що Україна має перспективу стати членом НАТО і надання допомоги на цьому шляху.





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