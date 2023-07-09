За підсумками саміту НАТО шлях України до Альянсу стане коротшим – Кулеба

Однак одне важливе рішення досі не прийняте.

За підсумками саміту НАТО 11-12 липня у Вільнюсі шлях України до Альянсу точно стане коротшим, запевнив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Деякі важливі для цього рішення, за словами глави МЗС, вже ухвалили, інформує ZN.ua .

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«Під час важливих візитів президента до Софії, Праги, Братислави та Стамбула (а тут ще й історичного, з огляду на повернення наших героїв) працювали над багатьма питаннями — зброя, членство в ЄС. Але паралельно з цією роботою подумки я був… у Вільнюсі. Декілька важливих для України та НАТО рішень вже погоджені. За підсумками саміту наш шлях до Альянсу точно стане коротшим. І це дуже важливий результат, про який нам, як і в багатьох інших випадках, казали, що цього не буде, а ми це разом з найближчими партнерами це зробили», – написав Кулеба у соцмережі Threads.

Однак, за його словами, досі бракує рішення, яке зробить шлях України до Північноатлантичного Альянсу ще швидшим – ясності щодо запрошення нашої держави до вступу. Зараз, як зазначив Кулеба, унікальний момент, щоб внести цю ясність.

«Для НАТО втратити цю нагоду означатиме зробити подарунок Путіну у момент, коли його треба дотискати на всіх фронтах. Робота триває. І триватиме без перерви протягом вихідних, до останньої хвилини ухвалення декларації саміту НАТО у Вільнюсі», – додав очільник МЗС.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг анонсував створення ради Україна-НАТО. За його словами, на саміті Альянс висловить підтримку Україні за трьома напрямками: підвищення рівня політичного співробітництва шляхом заснування ради Україна-НАТО; затвердження багаторічної програми підтримки; підтвердження, що Україна має перспективу стати членом НАТО і надання допомоги на цьому шляху.