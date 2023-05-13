Ердоган обіцяє не оскаржувати вибори і передати владу мирним шляхом

У разі перемоги опозиції, запевняє чинний президент, він прийме результат волевиявлення.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що погодиться з результатами недільних виборів і, у разі програшу, передасть владу переможцеві. Про це він розповів у телевізійному інтерв’ю ввечері в п’ятницю, відповідаючи на припущення свого суперника Кемаля Кілічдароглу щодо того, що члени уряду можуть не захотіти передати владу мирним шляхом, пише Bloomberg, інформує ZN.ua.

Ердоган обіцяє не оскаржувати вибори і передати владу мирним шляхом

«Ми вважатимемо будь-який результат голосування легітимним і зробимо все, що вимагає демократія», – сказав Ердоган.

Коментарі Ердогана прозвучали невдовзі після того, як його ключовий суперник Кемаль Кілічдароглу звнуватив президента та його союзників у тому, що вони демонструють ознаки небажання погоджуватися з результатами виборів у разі перемоги опозиції.

Виборча кампанія в Туреччині добігає кінця: в неділю 64 мільйони виборців оберуть президента та парламент країни.

Раніше в п'ятницю Кілічдароглу звинуватив Росію у спробі вплинути на результати виборів.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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