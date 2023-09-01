Зеленський пояснив, від чого залежить те, яким шляхом Україна звільнятиме Крим

Без його деокупації в усьому світі не буде сталого миру, наголосив український лідер.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що від поведінки РФ буде залежати те, як ЗСУ звільнятимуть Крим - військовим чи дипломатичним шляхом. Як повідомляє In Terris, під час бізнес-форуму в Італії він зауважив, що у Європі та світі не буде стало миру, якщо наша держава не деокупує усі свої території, включно з півостровом та Донбасом.

Він наголосив, що Київ, як і решта цивілізованого світу, ніколи не визнавав російську окупацію.

"Це можна вирішити дипломатичним або військовим шляхом (питання звільнення Криму, - ред.). Російські війська повинні залишити півострів без подальшого тиску, це збереже життя", - пояснив президент.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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