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2023-09-01
Зеленський пояснив, від чого залежить те, яким шляхом Україна звільнятиме Крим
Без його деокупації в усьому світі не буде сталого миру, наголосив український лідер.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що від поведінки РФ буде залежати те, як ЗСУ звільнятимуть Крим - військовим чи дипломатичним шляхом. Як повідомляє
Він наголосив, що Київ, як і решта цивілізованого світу, ніколи не визнавав російську окупацію.
"Це можна вирішити дипломатичним або військовим шляхом (питання звільнення Криму, - ред.). Російські війська повинні залишити півострів без подальшого тиску, це збереже життя", - пояснив президент.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua