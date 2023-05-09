Італія планує вийти з ініціативи Китаю "Один пояс, один шлях" – Bloomberg

Рішення ухвалять до кінця року.

Італія дала сигнал США, що до кінця року має намір вийти із суперечливого інвестиційного договору з Китаєм «Один пояс, один шлях», пише Bloomberg

За даними джерел видання, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час зустрічі в Римі минулого тижня запевнила спікера Палати представників США Кевіна Маккарті, що хоча остаточне рішення ще не прийнято, її уряд виступає за відхід від своєї ролі в масштабній китайській ініціативі, інформує ZN.ua.

Італія підписала інфраструктурну ініціативу в 2019 році, коли прем'єр-міністром був Джузеппе Конте, і стала єдиною країною Великої сімки, яка приєдналась до угоди. Якщо Рим не вирішить вийти з неї, участь в угоді буде автоматично продовжено у 2024 році.

Італія, як і більша частина Європи, опинилася в стані ескалації напруженості між Вашингтоном і Пекіном, яка посилилася через постійну підтримку Пекіном Росії.

Джерела стверджують, що Сполучені Штати активно тиснули на Рим, щоб той відмовився від угоди. Проте дипломатичні радники Мелоні все ще обговорюють деталі та час ухвалення рішення, побоюючись економічної помсти з боку Китаю, і, за словами джерел, до початку саміту лідерів G-7 у Хіросімі 19 травня жодних офіційних оголошень зроблено не буде.

Китайська ініціатива «Один пояс, один шлях» профінансувала інфраструктурні проекти по всьому світу на $900 мільярдів.

Концепція була запропонована в 2013 році Сі Цзіньпіном з метою активізації міжнародних багатосторонніх торгово-інвестиційних проектів за участю якомога більшого числа країн і використанням китайського та іноземного капіталів. Перший форум високого рівня, присвячений ініціативі «Один пояс, один шлях», відбувся в Пекіні в травні 2017 року.

У 2019 році Україна також приєдналась до глобальної ініціативи Китаю «Один пояс, один шлях».


Микита Ткаченко, ZN.ua





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