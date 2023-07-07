НАТО посилить політичне співробітництво з Україною шляхом створення спеціальної ради – Столтенберг

Плани про створення ради Україна-НАТО генсек підтвердив напередодні саміту в Литві.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував створення ради Україна-НАТО, даючи пресконференцію в Брюсселі перед самітом альянсу в Вільнюсі, який заплановано на 11-12 липня.

Столтенберг уточнив, що на саміті НАТО висловить підтримку Україні за трьома напрямками: підвищення рівня політичного співробітництва шляхом заснування ради Україна-НАТО; затвердження багаторічної програми підтримки; підтвердження, що Україна має перспективу стати членом НАТО і надання допомоги на цьому шляху.

Крім того, генсек анонсував участь президента України Володимира Зеленського в першому засіданні Ради НАТО-Україна у Вільнюсі.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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