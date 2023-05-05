Паспорт РФ закриває шлях до міжнародної допомоги та відкриває до лав російської армії – Маляр

Російський паспорт на ТОТ – сумнівне надбання.

Росіяни використовують паспортизацію для зміцнення свого злочинного режиму на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомила у Telegram заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Паспорти РФ вона назвала гібридною зброєю Російської Федерації, інформує ZN.ua.

Паспорт РФ закриває шлях до міжнародної допомоги та відкриває до лав російської армії – Маляр
© Pixabay

Заступниця міністра оборони каже, що діють вороги у два способи: заохочують, спонукаючи наших громадян на тимчасово окупованих територіях самостійно виявити ініціативу та отримати паспорт, або ж залякують, погрожують розправою та фізично змушують оформити російський паспорт.

Водночас російська влада приховує, що отриманий російський паспорт легалізує насильницькі дії РФ стосовно громадянина, оскільки почасти в РФ таке насильство дозволено законом. Так, це порушенням норм міжнародного права, але наявність в особи російського паспорту de facto позбавляє Україну та міжнародну спільноту можливості ефективної допомоги.

Російська влада роздає паспорти не для того, аби захистити людей чи врятувати життя. Вона лише прагне захистити себе й зробити репресії проти українців законними, наголошує Маляр.

Крім того вона зауважує, що російський паспорт ворог використовує для примусової мобілізації до лав ворожої армії, а також для фальшування результатів так званих виборів на тимчасово окупованих територіях.


Іван Шевчук, ZN.ua





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