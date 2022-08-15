У Генштабі розповіли про ситуацію на Донбасі станом на ранок

Судячи з аналізу дій ворога за минулу добу, на Донбасі він намагається йти в наступ на краматорському напрямку. Водночас під Бахмутом активізував розвідку, повідомляє в ранковому зведенні Генштаб.

“На краматорському напрямку противник намагається вести наступальні дії. Активно задіює штурмову та армійську авіацію. На бахмутському напрямку ворог активізував розвідку переднього краю нашої оборони, здійснював обстріли із артилерії та танків біля Торецька, Бахмутського, Білогорівки, Курдюмівки, Василівки, Зайцевого і Залізного”, – зазначають у відомстві.

Важливо уточнити також про авіаудари поблизу пункту Соледару. Тут же росіяни пробували вести наступальні бої, це ж стосується Кодеми. Не здобувши успіху, ворог тут відійшов.