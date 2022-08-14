Окупанти розікрали власну гуманітарну і отруїлися: "Поплатилися за свою жадібність"

гуманитарка от РФ

На тимчасово окупованій Харківщині колаборанти привласнювали гуманітарну допомогу, яка надходила з росії.

Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

Однак жадібність ще нікого не доводила до добра – вони масово потруїлися.

Випадки з отруєннями чітко показали якість російської гумдопомоги, а колаборанти вкотре продемонстрували свою жадібність.

За даними місцевих мешканців та розвідки, з Борівської громади Харківської області російські окупанти здебільшого вийшли. Однак це не стосується села Підвисоке, там зосереджені артилерія та сили ворога. Чимало росіян захопили будинки місцевих мешканців, оселилися там і розкрали майно.

гуманитарная помощь, РоSSия

У міноборони держави-агресорки хизуються неймовірною кількістю гуманітарної допомоги, яку ввезли до Борівської громади. Однак місцеві мешканці розповідають, що вона непридатна до споживання. Відомо, що колаборанти, які пішли на співпрацю з ворогом, масово труяться. Не дивно, що вони поплатилися за свою жадібність.

"Родини колаборантів шалено потруїлися. Гумдопомога лишалася в руках "своїх людей", у місцевої нової влади. Факти отруєння через жадібність, інакше не скажеш. Вони не віддали це людям, а залишили собі. Якість російської гуманітарки показала себе", - зауважила Черненко.

окупанти, російські солдати, російські війська


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Мобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передовуМобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передову
У Глухові вчителька вела предмет "Я люблю Україну" та виправдовувала окупантівУ Глухові вчителька вела предмет "Я люблю Україну" та виправдовувала окупантів
Стівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полоненіСтівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полонені
Аеродром в Саках ще придатний для використання, але морська авіація сильно постраждала — британська розвідкаАеродром в Саках ще придатний для використання, але морська авіація сильно постраждала — британська розвідка
Байден поставив крапку у ратифікії США членства Фінляндія і Швеції у НАТОБайден поставив крапку у ратифікії США членства Фінляндія і Швеції у НАТО
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти в Херсоні вимагають від медиків погодитись отримувати зарплату в рубляхОкупанти в Херсоні вимагають від медиків погодитись отримувати зарплату в рублях
Окупанти зранку недорахувались особового складу, безпілотників та гелікоптера: втрати ворога за добуОкупанти зранку недорахувались особового складу, безпілотників та гелікоптера: втрати ворога за добу
Окупанти обстріляли Сумську область: зафіксовано понад 220 "прильотів"Окупанти обстріляли Сумську область: зафіксовано понад 220 "прильотів"
Окупанти обстріляли Харківську область: поранено троє людейОкупанти обстріляли Харківську область: поранено троє людей
Окупанти вночі вдарили по школі та багатоповерхівкам у Нікополі та Марганці: фото руйнуваньОкупанти вночі вдарили по школі та багатоповерхівкам у Нікополі та Марганці: фото руйнувань
Окупанти активізувалися на сході, а з півдня тікатимуть на літаках: карта боїв та аналіз ISWОкупанти активізувалися на сході, а з півдня тікатимуть на літаках: карта боїв та аналіз ISW
СБУ опублікувала підбірку «лайфхаків», які окупанти використовують для втечі з війниСБУ опублікувала підбірку «лайфхаків», які окупанти використовують для втечі з війни
Окупанти знову розпочали обстріл Запорізької АЕСОкупанти знову розпочали обстріл Запорізької АЕС
Окупанти шукають, хто повалив високовольтні лінії передач, що ведуть від ЗАЕС до КримуОкупанти шукають, хто повалив високовольтні лінії передач, що ведуть від ЗАЕС до Криму
Розвідка повідомила звідки росіяни обстрілюють ЗАЕС: окупанти готують провокації під українським прапоромРозвідка повідомила звідки росіяни обстрілюють ЗАЕС: окупанти готують провокації під українським прапором
Последние новости
Подгружаем последние новости