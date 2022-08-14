Окупанти розікрали власну гуманітарну і отруїлися: "Поплатилися за свою жадібність"

На тимчасово окупованій Харківщині колаборанти привласнювали гуманітарну допомогу, яка надходила з росії.

Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

Однак жадібність ще нікого не доводила до добра – вони масово потруїлися.

Випадки з отруєннями чітко показали якість російської гумдопомоги, а колаборанти вкотре продемонстрували свою жадібність.

За даними місцевих мешканців та розвідки, з Борівської громади Харківської області російські окупанти здебільшого вийшли. Однак це не стосується села Підвисоке, там зосереджені артилерія та сили ворога. Чимало росіян захопили будинки місцевих мешканців, оселилися там і розкрали майно.

У міноборони держави-агресорки хизуються неймовірною кількістю гуманітарної допомоги, яку ввезли до Борівської громади. Однак місцеві мешканці розповідають, що вона непридатна до споживання. Відомо, що колаборанти, які пішли на співпрацю з ворогом, масово труяться. Не дивно, що вони поплатилися за свою жадібність.

"Родини колаборантів шалено потруїлися. Гумдопомога лишалася в руках "своїх людей", у місцевої нової влади. Факти отруєння через жадібність, інакше не скажеш. Вони не віддали це людям, а залишили собі. Якість російської гуманітарки показала себе", - зауважила Черненко.