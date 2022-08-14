"Прильоти" - за 140 км від фронту: карта масованих ударів ЗСУ по рашистах на півдні

Підрозділи Збройних сил України прицільними ударами знищили військові об’єкти ЗС РФ, які розташовані в тилу на окупованих територіях, інформує Апостроф.

Про це повідомляє Telegram-канал "ЗСУ - війна з окупантами".

Зазначається, що українські військовослужбовці майже одночасно завдали прицільних ударів по позиціях окупаційних військ, а прильоти снарядів були зафіксовані навіть на відстані понад 100 кілометрів від лінії фронту.

Впродовж 13 серпня вибухи пролунали у:

  • Мелітополь, Запорізька область
  • Новотроїцьке, Херсонщина
  • Нижні Сірогози, Херсонщина
  • Велика Благовіщенка, Херсонщина
  • Чаплинка, Херсонщина
  • Чкалове, Херсонщина
  • Нова Каховка, Херсонщина.

Автори публікації зазначають, що Новотроїцьке розташовано в 140 кілометрах від фронту, Чаплинка - 110 кілометрів, а Чкалове - близько 120 км.


Богдан Соловйов, Апостроф





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