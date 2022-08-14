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2022-08-14
"Прильоти" - за 140 км від фронту: карта масованих ударів ЗСУ по рашистах на півдні
Підрозділи Збройних сил України прицільними ударами знищили військові об’єкти ЗС РФ, які розташовані в тилу на окупованих територіях, інформує
Про це повідомляє Telegram-канал "ЗСУ - війна з окупантами".
Зазначається, що українські військовослужбовці майже одночасно завдали прицільних ударів по позиціях окупаційних військ, а прильоти снарядів були зафіксовані навіть на відстані понад 100 кілометрів від лінії фронту.
Впродовж 13 серпня вибухи пролунали у:
- Мелітополь, Запорізька область
- Новотроїцьке, Херсонщина
- Нижні Сірогози, Херсонщина
- Велика Благовіщенка, Херсонщина
- Чаплинка, Херсонщина
- Чкалове, Херсонщина
- Нова Каховка, Херсонщина.
Автори публікації зазначають, що Новотроїцьке розташовано в 140 кілометрах від фронту, Чаплинка - 110 кілометрів, а Чкалове - близько 120 км.
Богдан Соловйов, Апостроф