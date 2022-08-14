Китай направляє винищувачі до Таїланду для проведення спільних навчань.

Китайські ВПС направляють винищувачі та бомбардувальники до Таїланду для проведення спільних навчань з тайськими військовими в неділю, повідомляє AP NEWS .

Навчання включатимуть повітряну підтримку, завдання ударів по наземних цілях, а також дрібно- і великомасштабне розгортання військ, йдеться в заяві міністерства оборони Китаю, опублікованій на його сайті.