Китай направляє винищувачі до Таїланду для проведення спільних навчань.

Навчання Falcon Strike проводитимуться на базі Королівських ВПС Таїланду Удорн на півночі країни, неподалік кордону з Лаосом, інформує ZN.ua.

Китай направляє винищувачі до Таїланду для проведення спільних навчань.
© Минобороны РоSSии/t.me

Китайські ВПС направляють винищувачі та бомбардувальники до Таїланду для проведення спільних навчань з тайськими військовими в неділю, повідомляє AP NEWS.

Навчання включатимуть повітряну підтримку, завдання ударів по наземних цілях, а також дрібно- і великомасштабне розгортання військ, йдеться в заяві міністерства оборони Китаю, опублікованій на його сайті.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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