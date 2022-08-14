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2022-08-14
Китай направляє винищувачі до Таїланду для проведення спільних навчань.
Навчання Falcon Strike проводитимуться на базі Королівських ВПС Таїланду Удорн на півночі країни, неподалік кордону з Лаосом, інформує
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Китайські ВПС направляють винищувачі та бомбардувальники до Таїланду для проведення спільних навчань з тайськими військовими в неділю,
Навчання включатимуть повітряну підтримку, завдання ударів по наземних цілях, а також дрібно- і великомасштабне розгортання військ, йдеться в заяві міністерства оборони Китаю, опублікованій на його сайті.
Юлія Мельничук, ZN.ua