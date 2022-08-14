Проти Шарія відкрили кримінальну справу у Литві: підозрюють у відмиванні грошей

Наразі Шарій перебуває в Іспанії.

Проти Шарія відкрили кримінальну справу у Литві: підозрюють у відмиванні грошей
© Анатолій Шарій/facebook

Генеральна прокуратура Литви порушила кримінальну справу проти українського проросійського блогера Анатолія Шарія за підозрою у відмиванні грошей, повідомляє литовське видання 15min з посиланням на представницю литовської Генпрокуратури Риту Стундене.

Досудове розслідування розпочалося 2 серпня за статтею 216 Кримінального кодексу (легалізація отриманого злочинним шляхом майна). Розслідування проводить Служба розслідувань фінансових злочинів, організує прокурор Департаменту кримінального переслідування Генпрокуратури.

Заяву на Шарія подав російський юрист Марк Фейгін. За його словами, з 2012 року Шарій, будучи резидентом Литви, міг провадити незареєстровану діяльність, отримувати недекларовані доходи з неясних російських джерел та не сплачувати податки.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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