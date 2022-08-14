"Війна підійде до наших кордонів": Міноборони Латвії закликає Захід про постачання HIMARS і Reaper

Як і Україна, яка не є членом НАТО, але вважається близьким партнером Альянсу, країни-сусідки Росії констатують, що відчайдушно потребують додаткової військової допомоги Заходу. Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив під час візиту міністра оборони Ллойда Остіна цього місяця, що, оскільки існує реальний ризик того, що війна «підійде до наших кордонів», його країна має потребу в допомозі з озброєнням. Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

"Адміністрація Байдена пообіцяла посилити паралельні навчання в регіоні, щоб відточити знання з протиповітряної оборони та інших життєво важливих бойових навичок, не лише в Латвії, але й у країнах Балтії та в інших країнах, які знаходяться на невеликій відстані від російських військ. Близько 100 000 американських військ розгорнуто по всій Європі, збільшившись на 20 000 за останні місяці, із зростаючим центром тяжіння на сході. Але для тих, хто на порозі Росії, цього ще недостатньо", – йдеться в статті.