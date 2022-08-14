Війська РФ вночі обстріляли Харків, пошкоджено комунікації критичної інфраструктури — мер

Також внаслідок ворожих ударів постраждав коледж.

Війська РФ вночі обстріляли Харків, пошкоджено комунікації критичної інфраструктури — мер
© Ігор Терехов/ telegram

Війська РФ в ніч на 13 серпня обстріляли Харків. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. На щастя, постраждалих та загиблих немає. За словами мера, під нічний обстріл потрапили центр, Немишлянський та Слобідський райони міста.

Однак внаслідок ворожих ударів постраждав коледж. Крім того, пошкоджено комунікації критичної інфраструктури, у кількох житлових будинках вилетіли шибки. Кілька тролейбусів посічені осколками.

Мер міста наголосив, що в місцях, куди потрапили ворожі ракети, немає нічого, що хоч би віддалено нагадувало військові об'єкти.

«Вони б'ють виключно по цивільній інфраструктурі, намагаючись позбавити нас навчальних закладів, транспорту, а людей їхнього житла», - додав Терехов.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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