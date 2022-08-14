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2022-08-14
Війська РФ вночі обстріляли Харків, пошкоджено комунікації критичної інфраструктури — мер
Також внаслідок ворожих ударів постраждав коледж.
© Ігор Терехов/ telegram
Війська РФ в ніч на 13 серпня обстріляли Харків. Про це
Однак внаслідок ворожих ударів постраждав коледж. Крім того, пошкоджено комунікації критичної інфраструктури, у кількох житлових будинках вилетіли шибки. Кілька тролейбусів посічені осколками.
Мер міста наголосив, що в місцях, куди потрапили ворожі ракети, немає нічого, що хоч би віддалено нагадувало військові об'єкти.
«Вони б'ють виключно по цивільній інфраструктурі, намагаючись позбавити нас навчальних закладів, транспорту, а людей їхнього житла», - додав Терехов.
Анастасія Гурін, ZN.ua