Кожен підрозділ хотів би прималювати собі зірочку: в Генштабі ЗСУ заперечили причетність до вибухів на аеродромі в Білорусі

При цьому речник між іншим згадав і про аеродром «Саки», інформує ZN.ua.

Кожен підрозділ хотів би прималювати собі зірочку: в Генштабі ЗСУ заперечили причетність до вибухів на аеродромі в Білорусі
© Konrad Muzyka - Rochan Consulting/Twitter

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив, що на аеродромі "Зябровка" в Білорусі цієї ночі пролунала низка вибухів, однак не підтверджує свою участь у цьому, заявив під час брифінгу 11 серпня заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

"Дійсно, на аеродромі "Зябровка" були вибухи. Напередодні були подібні вибухи і на аеродромі Саки", - сказав він.

При цьому представник Генштабу зазначив, що не підтверджує причетність до цього наших сил.

"Звичайно, що кожен військовослужбовець ЗСУ та кожен підрозділ хотів би прималювати собі зірочку за кожен збитий. Але на даний час ми маємо лише ті факти, що коментує міністерство оборони Білорусі та Росії", - зазначив Громов.


Ірина Знась, ZN.ua





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