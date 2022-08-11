Кожен підрозділ хотів би прималювати собі зірочку: в Генштабі ЗСУ заперечили причетність до вибухів на аеродромі в Білорусі

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив, що на аеродромі "Зябровка" в Білорусі цієї ночі пролунала низка вибухів, однак не підтверджує свою участь у цьому, заявив під час брифінгу 11 серпня заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

"Дійсно, на аеродромі "Зябровка" були вибухи. Напередодні були подібні вибухи і на аеродромі Саки", - сказав він.

При цьому представник Генштабу зазначив, що не підтверджує причетність до цього наших сил.

"Звичайно, що кожен військовослужбовець ЗСУ та кожен підрозділ хотів би прималювати собі зірочку за кожен збитий. Але на даний час ми маємо лише ті факти, що коментує міністерство оборони Білорусі та Росії", - зазначив Громов.