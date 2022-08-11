Посольство Узбекистану нагадало про кримінальну відповідальність за «найманство»
МЗС країни закликало громадян утриматись від участі у війні проти України, інформує
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Згідно зі статтею 154 про «найманство» Кримінального кодексу Узбекистану злочином вважається неправомірна участь у збройних конфліктах чи військових діях біля та на території іноземних держав.
В разі порушення цього закону на правопорушника очікує позбавлення волі строком до 10 років.
Тому у МЗС закликає утриматися від участі у будь-яких добровольчих батальйонах та нагадує вразі встановлення об'єктивної інформації про порушення 154 статті КК всі причетні понесуть відповідальність.
«Посольство закликає наших співвітчизників не піддаватися на провокації та виявляти передбачливість» - йдеться у заяві.
Нагадаємо, в Росії почали створювати добровольчі батальйони для війни проти України. В РФ планують зібрати близько 30 тисяч резервістів для підсилення Збройних Сил.