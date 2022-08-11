Посольство Узбекистану нагадало про кримінальну відповідальність за «найманство»

МЗС країни закликало громадян утриматись від участі у війні проти України, інформує ZN.ua.

Посольство Узбекистану нагадало про кримінальну відповідальність за «найманство»

Нещодавно на сайті Посольства Республіки Узбекистан у Російській Федерації з'явилося звернення до громадян із закликом утриматися від участі у бойових діях на території іноземної держави і попередили про кримінальну відповідальність у разі порушення закону.

Згідно зі статтею 154 про «найманство» Кримінального кодексу Узбекистану злочином вважається неправомірна участь у збройних конфліктах чи військових діях біля та на території іноземних держав.

В разі порушення цього закону на правопорушника очікує позбавлення волі строком до 10 років.

Тому у МЗС закликає утриматися від участі у будь-яких добровольчих батальйонах та нагадує вразі встановлення об'єктивної інформації про порушення 154 статті КК всі причетні понесуть відповідальність.

«Посольство закликає наших співвітчизників не піддаватися на провокації та виявляти передбачливість» - йдеться у заяві.

Нагадаємо, в Росії почали створювати добровольчі батальйони для війни проти України. В РФ планують зібрати близько 30 тисяч резервістів для підсилення Збройних Сил.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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