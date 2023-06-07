Росія має нести кримінальну відповідальність за підрив дамби Каховської ГЕС – Зеленський

Генпрокуратура зареєструвала злочин за статтею екоцид.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія має понеси кримінальну відповідальність за екоцид, спричинений підривом дамби Каховської ГЕС. Про це він повідомив під час зустрічі з українськими журналістами, інформує ZN.ua .

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Президент повідомив, що інформацію про те, що Росія з колаборантами замінували Каховську ГЕС, отримали від розвідки ще восени минулого року.

"Заздалегідь ми розуміли такі ризики, місцеві команди і ДСНС були підготовлені, МВС, всі знають, що робити, але це трагедія, серйозний виклик, суспільний, екологічний, гуманітарний, ми розуміємо, куди бігти", - зазначив президент.

За словами Зеленського наслідки цієї трагедії будуть відомі через тиждень, коли зійде вода. Прогнозують, що буде затоплено від 35 до 80 населених пунктів, будуть великі проблеми у всьому регіоні щодо питної води - у Дніпровському, Запорізькому, Херсоньскому.

Зеленський також розповів про кроки, які здійснює Україна на міжнародній арені, зокрема з метою притягнення до відповідальності винних в екоциді на українській території.

"Ми підключаємо всіх: на рівні глав держав, голів урядів. Питання передусім не про допомогу, а щоб зафіксували (злочин агресора. – Ред.). Це велика різниця", – сказав президент.

Глава держави зазначив, що Україна поінформувала про черговий злочин Росії країни Європейського Союзу й НАТО, ініціює скликання засідання Ради Безпеки ООН , а також звертатиметься до Міжнародного кримінального суду.

"На наш погляд, це злочин, Генеральна прокуратура вже зареєструвала це. Він буде з доказами. Є сучасна класифікація – екоцид. Ми працюватимемо в цьому напрямі. Це дуже важливий момент, на який я хотів би, щоб міжнародна спільнота звернула увагу. І я зараз концентруватиму наших дипломатів на роботі саме з державами, які займають посередницьку позицію. Особливо це ті держави, які приділяють багато уваги екопитанням і ековикликам", – сказав Зеленський.

Він висловив сподівання, що на злочин екоциду відреагують країни Латинської Америки та Азії, а також відповідні міжнародні організації.

"Я думаю, що тут має бути передусім кримінальна відповідальність. Повинні реагувати міжнародні інституції, включно з Міжнародним кримінальним судом", – переконаний президент.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські військові підірвали дамбу на Каховській ГЕС. За словами місцевих жителів, вибух був лише один, але після нього конструкції почали руйнуватися одна за одною. Містам та селищам нижче по Дніпру загрожує затоплення. Влада Херсонської ОВА оголосила про термінову евакуацію.