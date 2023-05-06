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2023-05-06
У РФ підірвали автомобіль пропагандиста Захара Прилєпіна: рух "Атеш" взяв на себе відповідальність
Російські ЗМІ повідомляють, що Прилєпін серйозно постраждав.
Сьогодні, 6 травня, у Нижньому Новгороді підірвали автомобіль із російським пропагандистом Захаром Прилєпіним. Терорист отримав поранення, інформують
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"Машину Захара Прилєпіна підірвали на трасі в Нижньогородській області, водій загинув, Прилєпін поранений", - йдеться в повідомленні, інформує
За попередніми даними, у днище машини було закладено саморобний вибуховий пристрій.
Військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії "Атеш" заявив, що полювало за Прилєпіним з початку року.
Анна Конюченко, ZN.ua