У РФ підірвали автомобіль пропагандиста Захара Прилєпіна: рух "Атеш" взяв на себе відповідальність

Російські ЗМІ повідомляють, що Прилєпін серйозно постраждав.

Сьогодні, 6 травня, у Нижньому Новгороді підірвали автомобіль із російським пропагандистом Захаром Прилєпіним. Терорист отримав поранення, інформують росЗМІ.

У РФ підірвали автомобіль пропагандиста Захара Прилєпіна: рух
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"Машину Захара Прилєпіна підірвали на трасі в Нижньогородській області, водій загинув, Прилєпін поранений", - йдеться в повідомленні, інформує ZN.ua.

За попередніми даними, у днище машини було закладено саморобний вибуховий пристрій.

Військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії "Атеш" заявив, що полювало за Прилєпіним з початку року.


Анна Конюченко, ZN.ua





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