ЗСУ ліквідували пропагандиста Ростіслава Журавльова
Крім цього, ще троє пропагандистів РФ дістали поранення на фронті.
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Також поранення різних ступенів важкості дістали ще троє російських пропагандистів — Константін Міхальчєвский, Роман Польшаков та Дмітрій Шілков. Шілков та Польшаков пропагандисти інформпорталу газети "Ізвестія". За повідомленнями росЗМІ, пропагандисти Кремля дістали поранення під П?ятихатками Запорізької області.
Нагадуємо, Служба безпеки України викрила в Києві та в Харківській області прихильників кремлівської ідеології. Вони виправдовували агресію РФ проти України публічно в ефірах російських медіа та серед своїх знайомих.