ЗСУ ліквідували пропагандиста Ростіслава Журавльова

Крім цього, ще троє пропагандистів РФ дістали поранення на фронті.

За повідомленнями росЗМІ, Збройні Сили України ліквідували ворожого пропагандиста. Ним був кореспондент агентства "РИА Новости" Ростіслав Журавльов, інформує ZN.ua.

ЗСУ ліквідували пропагандиста Ростіслава Журавльова

Також поранення різних ступенів важкості дістали ще троє російських пропагандистів — Константін Міхальчєвский, Роман Польшаков та Дмітрій Шілков. Шілков та Польшаков пропагандисти інформпорталу газети "Ізвестія". За повідомленнями росЗМІ, пропагандисти Кремля дістали поранення під П?ятихатками Запорізької області.

Нагадуємо, Служба безпеки України викрила в Києві та в Харківській області прихильників кремлівської ідеології. Вони виправдовували агресію РФ проти України публічно в ефірах російських медіа та серед своїх знайомих.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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