Крім цього, ще троє пропагандистів РФ дістали поранення на фронті.

За повідомленнями росЗМІ, Збройні Сили України ліквідували ворожого пропагандиста. Ним був кореспондент агентства "РИА Новости" Ростіслав Журавльов, інформує ZN.ua .

Також поранення різних ступенів важкості дістали ще троє російських пропагандистів — Константін Міхальчєвский, Роман Польшаков та Дмітрій Шілков. Шілков та Польшаков пропагандисти інформпорталу газети "Ізвестія". За повідомленнями росЗМІ, пропагандисти Кремля дістали поранення під П?ятихатками Запорізької області.