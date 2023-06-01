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2023-06-01
ЗСУ ліквідували ще майже пів тисячі російських окупантів
Загальні бойові втрати противника станом на 1 червня 2023 року з 24 лютого 2022 року орієнтовно складають 208 370 одиниць особового складу, повідомили вранці в Генеральному штабі Збройних сил України, інформує
Зокрема за минулу добу наші захисники ліквідували 460 окупантів, 14 артилерійських систем, два танки та іншу техніку ворога.
Таким чином втрати росіян виглядають так:
- танків ? 3804 (+2) од,
- бойових броньованих машин ? 7478 (+6) од,
- артилерійських систем – 3474 (+14) од,
- РСЗВ – 575 (+0) од,
- засоби ППО ? 333 (+0) од,
- літаків – 313 (+0) од,
- гелікоптерів – 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3131 (+7),
- крилаті ракети ? 1107 (+0),
- кораблі /катери ? 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6239 (+9) од,
- спеціальна техніка ? 458 (+4).
Ірина Знась, ZN.ua