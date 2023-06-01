ЗСУ ліквідували ще майже пів тисячі російських окупантів

Загальні бойові втрати противника станом на 1 червня 2023 року з 24 лютого 2022 року орієнтовно складають 208 370 одиниць особового складу, повідомили вранці в Генеральному штабі Збройних сил України, інформує ZN.ua.

Зокрема за минулу добу наші захисники ліквідували 460 окупантів, 14 артилерійських систем, два танки та іншу техніку ворога.

Таким чином втрати росіян виглядають так:

  • танків ? 3804 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ? 7478 (+6) од,
  • артилерійських систем – 3474 (+14) од,
  • РСЗВ – 575 (+0) од,
  • засоби ППО ? 333 (+0) од,
  • літаків – 313 (+0) од,
  • гелікоптерів – 298 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3131 (+7),
  • крилаті ракети ? 1107 (+0),
  • кораблі /катери ? 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6239 (+9) од,
  • спеціальна техніка ? 458 (+4).


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
СБУ викрила та затримала колишнього комуніста - агента ФСБ у ЗапоріжжіСБУ викрила та затримала колишнього комуніста - агента ФСБ у Запоріжжі
На території Білорусі підрозділи росіян готуються до війни в Україні - ГенштабНа території Білорусі підрозділи росіян готуються до війни в Україні - Генштаб
Ракети Storm Shadow показали максимальну ефективність – РезніковРакети Storm Shadow показали максимальну ефективність – Резніков
Веніславський: До завершення війни навряд чи буде ухвалено рішення щодо вступу України до НАТОВеніславський: До завершення війни навряд чи буде ухвалено рішення щодо вступу України до НАТО
У Фінляндії попередили про можливий розпад ОБСЄ вже 2024 рокуУ Фінляндії попередили про можливий розпад ОБСЄ вже 2024 року
Блок рекламы


Похожие новости
Під суд піде колаборант з Херсонщини, який налагодив для окупантів залізничне сполучення з КримомПід суд піде колаборант з Херсонщини, який налагодив для окупантів залізничне сполучення з Кримом
У судді з Луганщини виявили громадянство РФ та привласнення майже двох млн грн з бюджетуУ судді з Луганщини виявили громадянство РФ та привласнення майже двох млн грн з бюджету
Понад 100 окупантів дезертували в районі Бахмута та Лисичанська – ГенштабПонад 100 окупантів дезертували в районі Бахмута та Лисичанська – Генштаб
На Луганщині близько 20 російських «новобранців» з-поміж колишніх зеків втекли в невідомому напрямкуНа Луганщині близько 20 російських «новобранців» з-поміж колишніх зеків втекли в невідомому напрямку
Склад Комітету Шевченківської премії оновлять майже повністюСклад Комітету Шевченківської премії оновлять майже повністю
Ракетні війська уразили місця скупчення техніки окупантів та ще одну важливу ціль – ГенштабРакетні війська уразили місця скупчення техніки окупантів та ще одну важливу ціль – Генштаб
Мінус майже сім сотень росіян та понад три десятки дронів: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаМінус майже сім сотень росіян та понад три десятки дронів: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Українські захисники під Бахмутом беруть у полон окупантів — МалярУкраїнські захисники під Бахмутом беруть у полон окупантів — Маляр
Бояться Storm Shadow: удари по російських тилах у Луганській області дуже тривожать окупантів – ISWБояться Storm Shadow: удари по російських тилах у Луганській області дуже тривожать окупантів – ISW
14 цілей за два дні. СБУ показала, як "Білі вовки" нищать техніку окупантів14 цілей за два дні. СБУ показала, як "Білі вовки" нищать техніку окупантів
Последние новости
Подгружаем последние новости