ЗСУ ліквідували ще майже пів тисячі російських окупантів

Загальні бойові втрати противника станом на 1 червня 2023 року з 24 лютого 2022 року орієнтовно складають 208 370 одиниць особового складу, повідомили вранці в Генеральному штабі Збройних сил України, інформує ZN.ua .

Зокрема за минулу добу наші захисники ліквідували 460 окупантів, 14 артилерійських систем, два танки та іншу техніку ворога.

Таким чином втрати росіян виглядають так: