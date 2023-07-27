ЗСУ ліквідували кадирівського пропагандиста «Карлсона»

Він командував загоном БПЛА.

Українські військові ліквідували окупанта Данііла Сухорукова на прізвисько «Карлсона», який був командиром загону БПЛА та воював у складі кадирівського спецзагону «Ахмат», інформує ZN.ua .

Таку інформацію опублікував український громадський діяч Сергій Стерненко, а згодом про це написали у пропагандистських Telegram-каналах.

Окрім того, російський загарбник активно поширював ворожу пропаганду у своєму блозі, який налічує близько 44 тисячі підписників.