ЗСУ 9 травня ліквідували на фронті ще майже 700 російських військовий — зведення Генштабу

Учора окупанти також зазнали втрат серед бойових броньованих машин, БПЛА, крилатих ракет та автомобільної техніки.

Учора ЗСУ ліквідували ще 690 російських військових. Після цього загальні втрати ворога серед особового складу зросли до 196 310 "двохсотих". Про це пише пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує ZN.ua.

ЗСУ 9 травня ліквідували на фронті ще майже 700 російських військовий — зведення Генштабу
© Минобороны РоSSии/t.me

Загальні втрати ворога станом на 10 травня:

  • танків ? 3736 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ? 7275 (+18) од,
  • артилерійських систем – 3039 (+8) од,
  • РСЗВ – 555 (+1) од,
  • засоби ППО ? 308 (+1) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2624 (+6),
  • крилаті ракети ? 970 (+15),
  • кораблі /катери ? 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5974 (+5) од,
  • спеціальна техніка ? 389 (+1).


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
З російського полону повернули 45 захисників “Азовсталі” (фото)З російського полону повернули 45 захисників “Азовсталі” (фото)
В Україні та Азербайджані мінні поля відбирають сотні життівВ Україні та Азербайджані мінні поля відбирають сотні життів
Саміт G20 у 2024 році відбудеться у Ріо-де-ЖанейроСаміт G20 у 2024 році відбудеться у Ріо-де-Жанейро
Вірю, що скоро ми побачимо кінець російської агресії в Україні – ДудаВірю, що скоро ми побачимо кінець російської агресії в Україні – Дуда
Росія не здатна захистити свою залізницю – британська розвідкаРосія не здатна захистити свою залізницю – британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Залужний скасував поїздку на засідання Військового комітету НАТО через ситуацію на фронтіЗалужний скасував поїздку на засідання Військового комітету НАТО через ситуацію на фронті
Прігожин скористався 9 травня як можливістю висміяти Путіна – ISWПрігожин скористався 9 травня як можливістю висміяти Путіна – ISW
Путін сидів на параді між ветеранами НКВС та КДБ, які жодного дня не були на фронті – ЗМІПутін сидів на параді між ветеранами НКВС та КДБ, які жодного дня не були на фронті – ЗМІ
На замку в Естонії вивісили плакат із написом: «Путін – військовий злочинець»На замку в Естонії вивісили плакат із написом: «Путін – військовий злочинець»
Заволодів майже 4 млн грн речових доказів: оголошено підозру експрокуроруЗаволодів майже 4 млн грн речових доказів: оголошено підозру експрокурору
Сили ППО підтвердили збиття ракети “Кинджал” над Києвом у ніч на 4 травняСили ППО підтвердили збиття ракети “Кинджал” над Києвом у ніч на 4 травня
Німецький суд дозволив українські прапори біля меморіалів 8 і 9 травняНімецький суд дозволив українські прапори біля меморіалів 8 і 9 травня
Заборона українських прапорів 8 та 9 травня у Берліні: посол у ФРН закликав скасувати обмеженняЗаборона українських прапорів 8 та 9 травня у Берліні: посол у ФРН закликав скасувати обмеження
У Берліні заборонили демонструвати українські та російські прапори 8 та 9 травняУ Берліні заборонили демонструвати українські та російські прапори 8 та 9 травня
У Міноборони на тлі звернень Прігожина заявили про плани РФ захопити Бахмут до 9 травняУ Міноборони на тлі звернень Прігожина заявили про плани РФ захопити Бахмут до 9 травня
Последние новости
Подгружаем последние новости