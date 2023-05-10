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2023-05-10
ЗСУ 9 травня ліквідували на фронті ще майже 700 російських військовий — зведення Генштабу
Учора окупанти також зазнали втрат серед бойових броньованих машин, БПЛА, крилатих ракет та автомобільної техніки.
Учора ЗСУ ліквідували ще 690 російських військових. Після цього загальні втрати ворога серед особового складу зросли до 196 310 "двохсотих". Про це пише
© Минобороны РоSSии/t.me
Загальні втрати ворога станом на 10 травня:
- танків ? 3736 (+2) од,
- бойових броньованих машин ? 7275 (+18) од,
- артилерійських систем – 3039 (+8) од,
- РСЗВ – 555 (+1) од,
- засоби ППО ? 308 (+1) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2624 (+6),
- крилаті ракети ? 970 (+15),
- кораблі /катери ? 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5974 (+5) од,
- спеціальна техніка ? 389 (+1).
Вікторія Хмілевська, ZN.ua