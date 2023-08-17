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2023-08-17
Українські захисники ліквідували вранці другий російський гелікоптер
Цього разу долітався «Алігатор» на півдні.
Українські захисники знищили вранці 17 серпня уже другий російський гелікоптер. Цього разу Ка-52 збили бійці 47 окремої механізованої бригади, інформує
© Повітряне командування "Південь"
Як
«Орієнтовно о 07:40 вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону виявила ворожий «Алігатор». Один пуск з ПЗРК – ціль знищена», - зазначили в бригаді.
На рахунку бійців 47 ОМБ – це вже восьмий назавжди приземлений Ка-52.
Водночас це вже другий російський гелікоптер, який поклали українські захисники вранці 17 серпня. Російський Ка-52 ліквідували на Бахмутському напрямку.
Ірина Знась, ZN.ua