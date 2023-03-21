Заступниця міністра юстиції: «Законодавство про відповідальність за колабораціонізм потрібно змінити. Але після війни»

На думку Валерії Коломієць, країна, яка перебуває в активній фазі повномасштабного вторгнення, повинна захищати себе всіма доступними способами, інформує ZN.ua.

Заступниця міністра юстиції: «Законодавство про відповідальність за колабораціонізм потрібно змінити. Але після війни»
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Минулого року Верховна Рада ухвалила зміни до Кримінального кодексу України, який доповнили статтею 111-1 про кримінальну відповідальність за колабораціонізм. Чи відповідає тепер наше законодавство тим подіям, які відбуваються під час розв’язаної Росією війни в Україні, розповіла в інтерв’ю ZN.UA заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць, з якою поспілкувалась Тетяна Безрук.

«У законотворчій діяльності ми досить часто орієнтуємося на міжнародну практику і стандарти. Колабораціонізм — це одна зі сфер, яку регулює здебільшого внутрішнє законодавство. Адже це відповідь на ті питання, які виникають усередині суспільства», – зазначила Коломієць.

Відповідний закон парламент ухвалив невдовзі після повномасштабного вторгнення. Правозахисні організації подекуди називають його «драконівським», і, на думку Коломієць, таке визначення не можна назвати хибним. Але, за словами заступниці міністра, треба розуміти і пам'ятати про контекст, в якому цей закон розробили та ухвалили, тому, це адекватне рішення, хоч і доволі жорстке.

«Країна, яка перебуває в активній фазі повномасштабного вторгнення, повинна захищати себе всіма доступними способами. В тому числі задекларувавши та показавши, що будь-яка активна співпраця та підтримка окупаційної влади буде каратися і каратися жорстко», – пояснила заступниця глави Мін’юста.

Водночас за її словами, якщо звернутися до історії та подивитися, як подібні питання вирішувалися в інших країнах, які свого часу переживали або й нині переживають війну, очевидно, що в перспективі цей закон мусить бути переглянутий і до частини випадків мають бути застосовані більш адекватні перехідному періоду інструменти.

«Деякі речі мають бути змінені. Наприклад, замість кримінальної відповідальності до деяких із видів діяльності, що їх сьогодні кваліфікують як колабораціонізм, має бути застосована люстрація», – підсумувала Коломієць.





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