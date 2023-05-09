Ріші Сунак: за війну проти України "лише одна людина несе відповідальність — Путін"

Тим часом Київ обіцяє, що притягне до відповідальності не лише президента РФ, а усіх причетних до воєнних злочинів в нашій державі - від міністрів та депутатів до рядових солдатів.

Ріші Сунак: за війну проти України
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Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак сьогодні заявив, що російський президент Владімір Путін - єдина людина, яка несе відповідальність за початок повномасштабного вторгнення в Україну. Слова прем'єра цитує видання The Telegraph, інформує ZN.ua.

"Є лише одна людина, яка несе відповідальність за незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну, і це президент Путін. Злочини, які скоюються, жахливі. Страждання, які зазнає український народ, жахливі, - заявив глава британського уряду, наголосивши, що правильним рішенням сьогодні є продовження підтримки України. - Саме це я і Сполучене Королівство продовжуватимемо робити".

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт російського президента Владіміра Путіна та омбудсмена РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України. Як наслідок, у 123 країнах, які ратифікували Римський статут, вони повинні бути заарештованими, після чого їх мають передати до суду.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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