Посольство США в Україні попереджає про підвищену загрозу ракетного обстрілу

Державний департамент дав рекомендації громадянам щодо поведінки під час повітряних атак.

Посольство США в Україні попередило в середу про підвищену загрозу ракетних атак, у тому числі по Києву, інформує ZN.ua .

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Востаннє посольство США видавало подібне попередження 23 лютого, за день до річниці початку війни.

«У світлі нещодавнього зростання кількості ударів по всій Україні та підбурливої ??риторики з боку Москви, Держдепартамент попереджає громадян США про триваючу підвищену загрозу ракетних атак, у тому числі в Києві та Київській області», — йдеться в повідомленні служби безпеки посольства.

У попередженні посольство закликало американців пильно стежити за сигналами повітряної тривоги, належним чином реагувати на них, слідувати вказівкам місцевої влади та вживати заходів, наприклад, негайно шукати укриття чи користуватись правилом «двох стін».

Крім того, в посольстві порадили стерегтися уламків ракет або безпілотників, які були перехоплені українськими системами ППО, оскільки рештки боєприпасів також становлять значну загрозу.

Уряд США неодноразово попереджав американців покинути Україну та не відвідувати її через пов'язану із триваючою війною небезпекою.