Посольство США в Україні попереджає про підвищену загрозу ракетного обстрілу

Державний департамент дав рекомендації громадянам щодо поведінки під час повітряних атак.

Посольство США в Україні попередило в середу про підвищену загрозу ракетних атак, у тому числі по Києву, інформує ZN.ua.

Посольство США в Україні попереджає про підвищену загрозу ракетного обстрілу
© Бабель

Востаннє посольство США видавало подібне попередження 23 лютого, за день до річниці початку війни.

«У світлі нещодавнього зростання кількості ударів по всій Україні та підбурливої ??риторики з боку Москви, Держдепартамент попереджає громадян США про триваючу підвищену загрозу ракетних атак, у тому числі в Києві та Київській області», — йдеться в повідомленні служби безпеки посольства.

У попередженні посольство закликало американців пильно стежити за сигналами повітряної тривоги, належним чином реагувати на них, слідувати вказівкам місцевої влади та вживати заходів, наприклад, негайно шукати укриття чи користуватись правилом «двох стін».

Крім того, в посольстві порадили стерегтися уламків ракет або безпілотників, які були перехоплені українськими системами ППО, оскільки рештки боєприпасів також становлять значну загрозу.

Уряд США неодноразово попереджав американців покинути Україну та не відвідувати її через пов'язану із триваючою війною небезпекою.

Посольство США відновило свою роботу у Києві через три місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Одеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язківОдеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язків
Повістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умовуПовістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умову
Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?
Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - МінреінтеграціїЄдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - Мінреінтеграції
Ексдиректор ДПЗКУ, який розтратив 60 млн доларів, уклав угоду зі слідством та заплатив штраф 17 тис гривеньЕксдиректор ДПЗКУ, який розтратив 60 млн доларів, уклав угоду зі слідством та заплатив штраф 17 тис гривень
Блок рекламы


Похожие новости
Росія може переступити "червону межу" запасу ракет: ЗСУ попереджають про постійну загрозу авіаударівРосія може переступити "червону межу" запасу ракет: ЗСУ попереджають про постійну загрозу авіаударів
У ЄС не бачать випадків незаконного обігу зброї у зв'язку з війною в УкраїніУ ЄС не бачать випадків незаконного обігу зброї у зв'язку з війною в Україні
Посли ЄС схвалили виділення Україні €1 млрд на боєприпасиПосли ЄС схвалили виділення Україні €1 млрд на боєприпаси
Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - МінреінтеграціїЄдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - Мінреінтеграції
ППО збила 15 із 18 ракет, випущених по Україні – ЗалужнийППО збила 15 із 18 ракет, випущених по Україні – Залужний
Криміналісти з Нідерландів та Чехії збиратимуть в Україні докази агресії РФКриміналісти з Нідерландів та Чехії збиратимуть в Україні докази агресії РФ
Окупантів, які вчинили воєнні злочини в Україні, знайдуть і знищать в будь-якій частині світу — БудановОкупантів, які вчинили воєнні злочини в Україні, знайдуть і знищать в будь-якій частині світу — Буданов
У МОН розповіли, коли в Україні відбудеться перехід на 12-річну шкільну освітуУ МОН розповіли, коли в Україні відбудеться перехід на 12-річну шкільну освіту
У Пентагоні розповіли, коли сподіваються передати Україні обіцяні танки М1 AbramsУ Пентагоні розповіли, коли сподіваються передати Україні обіцяні танки М1 Abrams
Посольство Китаю у Франції видалило інтерв’ю посла із заявою про «російський Крим»Посольство Китаю у Франції видалило інтерв’ю посла із заявою про «російський Крим»
Последние новости
Подгружаем последние новости