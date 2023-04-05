Ліквідація пропагандиста Татарського: відповідальність за неї взяла на себе НРА
Російський опозиційний рух стверджує, що готував операцію самостійно, інформує
Відповідальність за організацію вбивства пропагандиста Владлена Татарського (Максима Фоміна) взяла на себе «Національна республіканська армія»,
«Ми організували та здійснили акцію 2 квітня 2023 року проти групи Z-активістів і особисто проти відомого розпалювача та пропагандиста війни, військового злочинця Максима Фоміна, відомого як Владлен Татарський. Ця акція підготовлена і здійснена нами автономно, і ми не маємо зв'язку і не отримували допомоги ні від яких іноземних структур і тим більше спецслужб», — цитує він отриману від членів НРА заяву.
В організації наголосили, що ліквідацію пропагандиста було здійснено в клубі, що належить ватажку ПВК Вагнера Євгенію Пригожину і вони тішаться через те, що тепер цей клуб припинить свою роботу.
Крім того, в НРА заявили, що «акція» не була спрямована проти мирних громадян, а всі постраждалі входять до активних прихильників війни, які виправдовують військові злочини путінського режиму в Україні.
Активісти руху опору путінському режиму також звернулись до правозахисників із закликом надати допомогу Дар'ї Треповій, яку сьогодні російський су затримав на два місяці за підозрою у скоєнні теракту.
«Російські силовики діють у традиційному для себе стилі – звинувачують та хапають тих, до кого можуть дотягнутися, незалежно від причетності, як це сталося з Дар'єю Треповою. Дар'я Трепова, відома постать у лівому та феміністському русі – герой. У той час, коли багато «опозиціонерів» писали пости у фейсбуці та світили ліхтариками, вона боролася, ходила на акції та ризикувала своєю свободою, беручи участь у всіх опозиційних рухах, які тепер від неї відмовляються», — йдеться в заяві НРА.
Нагадаємо, що відповідальність за вбивство доньки Олександра Дугіна Дар'ї у серпні минулого року також взяла на себе «Національна республіканська армія».