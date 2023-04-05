Ліквідація пропагандиста Татарського: відповідальність за неї взяла на себе НРА

Російський опозиційний рух стверджує, що готував операцію самостійно, інформує ZN.ua.

Ліквідація пропагандиста Татарського: відповідальність за неї взяла на себе НРА
© Скріншот з відео

Відповідальність за організацію вбивства пропагандиста Владлена Татарського (Максима Фоміна) взяла на себе «Національна республіканська армія», повідомив у Facebook із посиланням на групу «Роспартизан» колишній депутат Держаної думи РФ Ілля Пономарьов, який зараз мешкає в Україні.

«Ми організували та здійснили акцію 2 квітня 2023 року проти групи Z-активістів і особисто проти відомого розпалювача та пропагандиста війни, військового злочинця Максима Фоміна, відомого як Владлен Татарський. Ця акція підготовлена і здійснена нами автономно, і ми не маємо зв'язку і не отримували допомоги ні від яких іноземних структур і тим більше спецслужб», — цитує він отриману від членів НРА заяву.

В організації наголосили, що ліквідацію пропагандиста було здійснено в клубі, що належить ватажку ПВК Вагнера Євгенію Пригожину і вони тішаться через те, що тепер цей клуб припинить свою роботу.

Крім того, в НРА заявили, що «акція» не була спрямована проти мирних громадян, а всі постраждалі входять до активних прихильників війни, які виправдовують військові злочини путінського режиму в Україні.

Активісти руху опору путінському режиму також звернулись до правозахисників із закликом надати допомогу Дар'ї Треповій, яку сьогодні російський су затримав на два місяці за підозрою у скоєнні теракту.

«Російські силовики діють у традиційному для себе стилі – звинувачують та хапають тих, до кого можуть дотягнутися, незалежно від причетності, як це сталося з Дар'єю Треповою. Дар'я Трепова, відома постать у лівому та феміністському русі – герой. У той час, коли багато «опозиціонерів» писали пости у фейсбуці та світили ліхтариками, вона боролася, ходила на акції та ризикувала своєю свободою, беручи участь у всіх опозиційних рухах, які тепер від неї відмовляються», — йдеться в заяві НРА.

Нагадаємо, що відповідальність за вбивство доньки Олександра Дугіна Дар'ї у серпні минулого року також взяла на себе «Національна республіканська армія».


Микита Ткаченко, ZN.ua





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