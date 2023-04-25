Посольство Китаю у Франції видалило інтерв’ю посла із заявою про «російський Крим»

Слова посла Лу Шайє загрожують підірвати статус Китаю, як миротворця.

Китайське посольство у Франції видалило інтерв’ю посла Лу Шайє із заявою про «російський Крим» та сумнівами щодо незалежності країн колишнього СРСР, повідомляє Bloomberg. Стенограма інтерв’ю французькому телеканалу La Chaine Info була розміщена посольством двома мовами на платформі WeChat в офіційному обліковому записі 24 квітня, але пізніше видалило цей запис. Наразі користувачі бачать повідомлення, що зміст «видалено автором». Також інтерв'ю не опубліковано на офіційному сайті посольства, інформує ZN.ua .

Китайский посол у Франції зіпсував Китаю імідж держави-миротворця © depositphotos/Ruletkka

У МЗС Китаю не пояснюють, чому стенограму було видалено, а на брифінгу для преси 24 квітня речниця міністерства Мао Нін заявила, що не знає про ситуацію. Також вона наголосила, що Китай «поважає статус колишніх радянських республік як суверенних країн після розпаду Радянського Союзу», додавши, що позиція країни «незмінна».

Bloomberg наголошує, що заяви китайського посла у Франції суперечать офіційній позиції Китаю, який визнав країни Балтії та інші нові незалежні країни незабаром після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. Китайський лідер Сі Цзіньпін підтвердив цей статус, написавши перед візитом до Казахстану минулого року, що обидві країни підтримували їхній «відповідний суверенітет».

Ця ситуація «загрожує підірвати зусилля Пекіна, який хоче бути сприйнятим миротворцем у війні Росії в Україні», зазначає Bloomberg.