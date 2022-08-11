Проросійський реванш у Болгарії може стати реальністю

Чи можливий пропутинський реванш у Болгарії покажуть дострокові парламентські вибори 2 жовтня, інформує ZN.ua.

Проросійський реванш у Болгарії може стати реальністю
Кирило Пєтков та Володимир Зеленський
© Офіс президента

Лише сім із половиною місяців протримався при владі кабінет прозахідного Кирила Пєткова, лідера партії "Продовжуємо зміни". Нашвидкуруч створену ним коаліцію розвалила популістська платформа "Є такий народ", повідомляє Радіо Свобода.

Коротке правління Петкова та його соратників продемонструвало їхню солідарність з позицією Євросоюзу в міжнародній політиці, включаючи війну в Україні, а також нетерпимість до корупції.

Проте Народні збори Болгарії оголосили уряду Петкова вотум недовіри, за якою послідувала відставка прем'єра та його кабінету. Однією з причин була відмова Болгарії оплачувати російський газ у рублях і, як наслідок, припинення його постачання.

Технічний уряд, призначений президентом Руменом Радєвим, реанімував постачання російських енергоносіїв з оплатою в рублях.

Новий прем'єр-міністр Гилиб Донєв зробив похмуру заяву про "хаос і розруху, що панують в енергетичному секторі". Вихід з енергетичної кризи в Болгарії, за його словами, лише один – поновлення переговорів з "Газпромом", щоб "мінімізувати збитки, завдані попереднім урядом".

При цьому домовленості Петкова у Вашингтоні про постачання зрідженого газу зі США оголошено сумнівними та недостатніми. Крім того, технічний кабінет намагається відсунути введення в дію газового інтерконектора з Грецією під приводом труднощів із сертифікацією. Цей вузол мав стати важливим елементом нової інфраструктури, що послаблює енергетичну залежність Болгарії Росії.


Юлія Мельничук, ZN.ua





Интересные новости
У селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиціУ селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиці
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
Росія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – БільдтРосія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – Більдт
Мобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передовуМобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передову
Стівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полоненіСтівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полонені
Блок рекламы


Похожие новости
Обов'язкова евакуація може торкнутися ще кількох областей, крім ДонецькоїОбов'язкова евакуація може торкнутися ще кількох областей, крім Донецької
"Корейський" та "сирійський" сценарії: Рєзніков відповів, чи може війна в Україні стати нескінченною"Корейський" та "сирійський" сценарії: Рєзніков відповів, чи може війна в Україні стати нескінченною
Росія не зможе виконати експортні замовлення на бронетехніку — британська розвідкаРосія не зможе виконати експортні замовлення на бронетехніку — британська розвідка
Три причини, через які призовник може не з'явитися до військкомату після отримання повісткиТри причини, через які призовник може не з'явитися до військкомату після отримання повістки
Newsweek: Росія може влаштувати ескалацію війни проти України після удар по базі в КримуNewsweek: Росія може влаштувати ескалацію війни проти України після удар по базі в Криму
Нова Зеландія може стати членом оборонного альянсу AUKUSНова Зеландія може стати членом оборонного альянсу AUKUS
Рядовий може зателефонувати Зеленському або Залужному: Майкл Щур розкрив цінність Тероборони для ЗСУРядовий може зателефонувати Зеленському або Залужному: Майкл Щур розкрив цінність Тероборони для ЗСУ
Україна може дозволити роботу на окупованих територіях: Кабмін пропонує легалізувати перелік діяльностейУкраїна може дозволити роботу на окупованих територіях: Кабмін пропонує легалізувати перелік діяльностей
Редактор WP: Китай може винести п’ять уроків з війни Росії проти УкраїниРедактор WP: Китай може винести п’ять уроків з війни Росії проти України
Важка артилерія, РСЗВ, ракети, авіаудари: ООН підсумувала, внаслідок чого помирають українці і назвала статистикуВажка артилерія, РСЗВ, ракети, авіаудари: ООН підсумувала, внаслідок чого помирають українці і назвала статистику
Последние новости
Подгружаем последние новости