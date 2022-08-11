Проросійський реванш у Болгарії може стати реальністю

Лише сім із половиною місяців протримався при владі кабінет прозахідного Кирила Пєткова, лідера партії "Продовжуємо зміни". Нашвидкуруч створену ним коаліцію розвалила популістська платформа "Є такий народ", повідомляє Радіо Свобода.

Коротке правління Петкова та його соратників продемонструвало їхню солідарність з позицією Євросоюзу в міжнародній політиці, включаючи війну в Україні, а також нетерпимість до корупції.

Проте Народні збори Болгарії оголосили уряду Петкова вотум недовіри, за якою послідувала відставка прем'єра та його кабінету. Однією з причин була відмова Болгарії оплачувати російський газ у рублях і, як наслідок, припинення його постачання.

Технічний уряд, призначений президентом Руменом Радєвим, реанімував постачання російських енергоносіїв з оплатою в рублях.

Новий прем'єр-міністр Гилиб Донєв зробив похмуру заяву про "хаос і розруху, що панують в енергетичному секторі". Вихід з енергетичної кризи в Болгарії, за його словами, лише один – поновлення переговорів з "Газпромом", щоб "мінімізувати збитки, завдані попереднім урядом".