Вибухи на аеродромі в Криму свідчать про ураження складу авіаційного озброєння – речник Повітряних Сил України

Судячи з вибухів на авіабазі в окупованому Криму було уражено склад з авіаційним озброєнням, оскільки там відбулася серйозна детонація, заявив речник Повітряних сил України Юрій Гнат в ефірі національного телемарафону. Він також повідомив, які літаки розміщувалися на аеродромі «Саки».

«Щодо вибуху, який ми спостерігали у відеоматеріалах, зрозуміло, що вражено склад авіаційного озброєння. Тому, що була серйозна детонація – значить склад таки уражено», – зазначив Гнат.

За його словами, на аеродромі в Новофедорівці стояли такі російські літаки, як Су-30М, Су-24, Іл-76. При чому летовище ворог використовував для навчання корабельної авіації висадці на палубу корабля.

Юрій Гнат підкреслив, що всі аеродроми, розташовані на підльоті до України, небезпечні. І з летовища в Новофедорівці щодня злітали літаки російських загарбників. Хоча вони й не долітають до острова Зміїний, але цілодобово патрулюють у Чорному морі.