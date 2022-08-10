Залізний порт в окупації: як виглядає колись велелюдний курорт

Окупанти перетворили Залізний порт на місто-привид.

Залізний порт в окупації: як виглядає колись велелюдний курорт
© Залізний Порт Official/Instagram

Через військове вторгнення РФ, деякі українські курорти опинилися у тимчасовій окупації. Серед них і Залізний порт, який знаходиться у Херсонській області. Вперше у своїй історії місто не приймає туристів через окупацію.

Українці знімають та викладають на YouTube відео, де відразу видно всі аспекти життя в окупації – відсутність людей, закриті магазини та кафе. Залізний порт залишився без туристів цього літа – порожня набережна та безлюдні пляжі.

Кав'ярні, ресторани, пляжні розваги, атракціони, дискотеки – тепер не працюють.

Через відсутність туристів море та узбережжя стало дуже чистим, але навіть не всі місцеві мешканці наважуються піти на пляж.

А лише рік тому у Залізному порту вирувало життя – приїздили на відпочинок туристи, на курорті було багато людей та розваг.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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