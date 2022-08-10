Залізний порт в окупації: як виглядає колись велелюдний курорт
Окупанти перетворили Залізний порт на місто-привид.
Через військове вторгнення РФ, деякі українські курорти опинилися у тимчасовій окупації. Серед них і Залізний порт, який знаходиться у Херсонській області. Вперше у своїй історії місто не приймає туристів через окупацію.
Українці знімають та викладають на YouTube відео, де відразу видно всі аспекти життя в окупації – відсутність людей, закриті магазини та кафе. Залізний порт залишився без туристів цього літа – порожня набережна та безлюдні пляжі.
Кав'ярні, ресторани, пляжні розваги, атракціони, дискотеки – тепер не працюють.
Через відсутність туристів море та узбережжя стало дуже чистим, але навіть не всі місцеві мешканці наважуються піти на пляж.
А лише рік тому у Залізному порту вирувало життя – приїздили на відпочинок туристи, на курорті було багато людей та розваг.