Багато жертв: росіяни вдарили по житлових кварталах Дніпропетровщини, "свідомо та підступно…"

Минула ніч стала трагічною для Дніпропетровської області – окупанти вдарили по житлових будинках, вбивши багато людей.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, в результаті ударів у Нікопольскому районі загинуло 11 людей, ще 13 отримали поранення.

«Ворог двічі обстріляв район з «Градів». Скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Свідомо і підступно ударив, коли люди спали у своїх домівках. Під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада. У Марганці 10 людей загинули, 11 постраждали. Десятеро - у лікарні, семеро з них важкі», - повідомив Резніченко.

За його словами, у місті понівечені понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень.

Виведена з ладу лінія електропередач - кілька тисяч марганчан без світла.

«У Вищетарасівці Мирівської громади загинула одна жінка. Її будинок вщент зруйнований ворожим снарядом. Постраждало подружжя. Жінка з пораненнями у лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості», - повідомив Резніченко, додавши, що чоловік лікується удома.