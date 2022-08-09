"Гарячі тури до Криму": у мережі яскравими фотожабами відреагували на вибухи у Новофедорівці

У вівторок, 9 серпня, в окупованому Криму поблизу селища Новофедорівка пролунала серія потужних вибухів. Пізніше стало відомо, що міг бути завданий удару по військовому аеродрому, який знаходиться за 200 км від лінії фронту.

"Апостроф" зібрав реакцію користувачів соцмереж на те, що трапилося.

"Тобі казали не палити на аеродромі?" "Atacams: паління шкодить здоров'ю", "Сезон падіння каменів оголошується відкритим", "Сезон гарячих турів" - так користувачі відреагували на "бавовни", інформує Апостроф.

Креативно відреагував на обстріл і директор "Укрпошти" Ігор Смілянський. На своїй сторінці в Telegram він опублікував фото можливого ескізу для нової поштової марки.

"Що, вже пора?", - підписав свою публікацію Смілянський.

Як повідомляв "Апостроф", після вибухів люди почали масово залишати окупований Крим.


Євген Устименко, Апостроф





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