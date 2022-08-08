ЗСУ значно ускладнили наміри окупантів просуватись суходолом на півдні

Українські військові тримають Херсонську область під вогневим контролем, інформує ZN.ua.

ЗСУ значно ускладнили наміри окупантів просуватись суходолом на півдні
© Getty Images

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк заявила, що українські захиснии значно ускладнили наміри військ РФ просуватись суходолом, інформує "Укрінформ".

"Ворог підтягує резерви, намагається розгортати ударні угруповання і вишукує місця для маневрів своїх сил, ми тримаємо ситуацію під контролем, в тому числі вогневим, і достатньо суттєво вносимо корективи в їх плани. Зокрема, наміри ворога просуватись на суходолі дуже ускладнені, він не має такої можливості, тому акцентує свою увагу на артилерійських та авіаційних ударах", - наголосила Гуменюк.

За її словами, удари ЗСУ по мостах у Херсонській області мають філігранні точкові ураження, але не знищують інфраструктуру.


Анна Конюченко, ZN.ua





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