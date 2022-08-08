ЗСУ значно ускладнили наміри окупантів просуватись суходолом на півдні
Українські військові тримають Херсонську область під вогневим контролем, інформує
Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк заявила, що українські захиснии значно ускладнили наміри військ РФ просуватись суходолом, інформує "
"Ворог підтягує резерви, намагається розгортати ударні угруповання і вишукує місця для маневрів своїх сил, ми тримаємо ситуацію під контролем, в тому числі вогневим, і достатньо суттєво вносимо корективи в їх плани. Зокрема, наміри ворога просуватись на суходолі дуже ускладнені, він не має такої можливості, тому акцентує свою увагу на артилерійських та авіаційних ударах", - наголосила Гуменюк.
За її словами, удари ЗСУ по мостах у Херсонській області мають філігранні точкові ураження, але не знищують інфраструктуру.