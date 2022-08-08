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2022-08-08
На Херсонщині окупанти відновлюють видалені зі смартфонів файли на блокпостах
Російські військові посилюють тиск на місцевих.
© Getty Images
Російські загарбники почали використовувати на тимчасово окупованій території Херсонської області обладнання для відновлення файлів, видалених зі смартфонів українців. Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація у
Зазначається, що військові РФ можуть затримати людей навіть за українські пісні чи фотографії з прапором.
Крім цього, за даними
Максим Царук, ZN.ua