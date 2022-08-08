На Херсонщині окупанти відновлюють видалені зі смартфонів файли на блокпостах

Російські загарбники почали використовувати на тимчасово окупованій території Херсонської області обладнання для відновлення файлів, видалених зі смартфонів українців. Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація у Facebook .

Зазначається, що військові РФ можуть затримати людей навіть за українські пісні чи фотографії з прапором.