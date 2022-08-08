На Херсонщині окупанти відновлюють видалені зі смартфонів файли на блокпостах

Російські військові посилюють тиск на місцевих.

На Херсонщині окупанти відновлюють видалені зі смартфонів файли на блокпостах
© Getty Images

Російські загарбники почали використовувати на тимчасово окупованій території Херсонської області обладнання для відновлення файлів, видалених зі смартфонів українців. Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація у Facebook.

Зазначається, що військові РФ можуть затримати людей навіть за українські пісні чи фотографії з прапором.

Крім цього, за даними ГУР, росіяни посилюють тиск на місцевих жителів на блокпостах у Голій Пристані, інформує ZN.ua.


Максим Царук, ZN.ua





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