Україна вимагає в ООН та МАГАТЕ направити спеціальну місію на ЗАЕС

Відповідні листи надіслав у структури уповноважений із прав людини, інформує ZN.ua.

Україна вимагає в ООН та МАГАТЕ направити спеціальну місію на ЗАЕС
© Енергоатом

Перебування російських військових та їхні неконтрольовані дії на території Запорізької атомної електростанції несуть загрозу не тільки для мільйонів українців, але й для всього світу, тому Україна закликала ООН та МАГАТЕ направити безпекову місію на захоплену росіянами Запорізьку атомну електростанцію. Відповідне звернення опублікував в своєму Telegram-каналі уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець.

«Вчергове закликаю Генерального секретаря ООН, МАГАТЕ та всю світову спільноту вжити можливих заходів для створення станції безпекової місії на Запорізьку АЕС, повністю демілітаризувати територію АЕС та надати гарантії безпеки співробітникам атомної промисловості та мешканцям міста Енергодар для обслуговування станцій. Сьогодні підготовлено та надіслано відповідні листи», - йдеться в його заяві.

Омбудсмен підкреслив, що лише рішучі спільні дії світової спільноти можуть протистояти ядерному тероризму.

«Руйнівні наслідки ядерного тероризму та поширення радіоактивності не «поважають» державні кордони, а радіоактивні викиди розповсюджуються неконтрольовано, наслідки радіоактивного забруднення залишаються на десятки років. Я хотів би, щоб весь світ почув прямого представника Російської Федерації - начальника військової мови радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ Валерія Васильєва, який виступив із закликом перед своїми підлеглими, повторюючи погрози вдаватися до ядерного тероризму: «Ворог знає, що станція буде або російською – або нічийною. Ми готові до наслідків цього кроку», - зацитував Лубінець.

Він нагадав, що в МАГАТЕ вже констатували порушення п'яти з напівосновоположних принципів ядерної безпеки, а саме: порушена фізична цільність об'єкта, його постійна працездатність, стабільний персонал, який здатний працювати.


Ірина Знась, ZN.ua





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