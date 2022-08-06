"Державна зрада": у росії заарештовують вчених-ракетобудівників, подробиці
У росії у справі про держзраду заарештований один з провідних вчених в області гіперзвукових польотів, директор Інституту теоретичної і прикладної механіки Сибірського відділення російської академії наук Олександр Шиплюк.
Про це заявив науковий керівник інституту Василя Фоміна, пишуть росЗМІ.
"В інституті проходили оперативні заходи. Вони пов'язані з нашим директором Олександром Миколайовичем Шиплюком. Його заарештували. Йому закидають те ж, що і Маслову (раніше заарештований головний науковий співробітник інституту Анатолій Маслов - ред.) - держзрада", - заявив Фомін.
За його словами, Шиплюк був відправлений в СІЗО "Лефортово" в Москві.
На сайті інституту вказується, що основні наукові дослідження Шиплюка пов'язані з вивченням хвильових процесів при високих швидкостях польоту, а також з експериментальною аеротермодінамікою гіперзвукових літальних апаратів з прямоточними повітряно-реактивними двигунами.
При цьому російський вчений очолює технологічну лабораторію з унікальними аеродинамічними трубами, спеціально створеними для моделювання гіперзвукових умов.
Варто зауважити, що Шиплюк став вже третім вченим рф за це літо, якого заарештували за підозрою в державній зраді.