"Державна зрада": у росії заарештовують вчених-ракетобудівників, подробиці

тюрьма

У росії у справі про держзраду заарештований один з провідних вчених в області гіперзвукових польотів, директор Інституту теоретичної і прикладної механіки Сибірського відділення російської академії наук Олександр Шиплюк.

Про це заявив науковий керівник інституту Василя Фоміна, пишуть росЗМІ.

"В інституті проходили оперативні заходи. Вони пов'язані з нашим директором Олександром Миколайовичем Шиплюком. Його заарештували. Йому закидають те ж, що і Маслову (раніше заарештований головний науковий співробітник інституту Анатолій Маслов - ред.) - держзрада", - заявив Фомін.

За його словами, Шиплюк був відправлений в СІЗО "Лефортово" в Москві.

На сайті інституту вказується, що основні наукові дослідження Шиплюка пов'язані з вивченням хвильових процесів при високих швидкостях польоту, а також з експериментальною аеротермодінамікою гіперзвукових літальних апаратів з прямоточними повітряно-реактивними двигунами.

При цьому російський вчений очолює технологічну лабораторію з унікальними аеродинамічними трубами, спеціально створеними для моделювання гіперзвукових умов.

Варто зауважити, що Шиплюк став вже третім вченим рф за це літо, якого заарештували за підозрою в державній зраді.


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НПСклад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП
Росія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – БільдтРосія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – Більдт
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти готують самосуд над українськими військовими у Маріуполі: подробиці та фотоОкупанти готують самосуд над українськими військовими у Маріуполі: подробиці та фото
Війна Росії проти України скоро увійде в нову фазу — Міноборони БританіїВійна Росії проти України скоро увійде в нову фазу — Міноборони Британії
"Вони не тягнуть, а видихаються": викрито новий підступний план росії проти України"Вони не тягнуть, а видихаються": викрито новий підступний план росії проти України
250 окупантів за добу стали "хорошими": зведення Генштабу щодо втрат Росії250 окупантів за добу стали "хорошими": зведення Генштабу щодо втрат Росії
Зеленський назвав ще один факт для визнання Росії державою-терористомЗеленський назвав ще один факт для визнання Росії державою-терористом
Екс-ведучому телеканалу "Інтер" загрожує довічний термін: у прокуратурі видали подробиціЕкс-ведучому телеканалу "Інтер" загрожує довічний термін: у прокуратурі видали подробиці
Лендліз від Росії: ЗСУ поділились фото "денацифікованої" трофейної технікиЛендліз від Росії: ЗСУ поділились фото "денацифікованої" трофейної техніки
"Вже позначається на полі бою": нова тактика ЗСУ створила росії серйозні проблеми"Вже позначається на полі бою": нова тактика ЗСУ створила росії серйозні проблеми
Без переговорів Росії та США миру в Україні не буде — ОрбанБез переговорів Росії та США миру в Україні не буде — Орбан
"Просунулися в глибину": ЗСУ звільнили нові території на Донецькому напрямі, подробиці"Просунулися в глибину": ЗСУ звільнили нові території на Донецькому напрямі, подробиці
Последние новости
Подгружаем последние новости